T24 LogoT24 Logo
Spor

Ünal Aysal'dan Duygun Yarsuvat'a: Söyleyene bakarım adam mı diye...

Galatasaray'ın yeni başkanı Duygun Yarsuvat'ın 'Kaçtı, gitti' suçlamasına Ünal Aysal'dan cevap geldi

02 Şubat 2015 09:26

Galatasaray eski Başkanı Ünal Aysal, sarı kırmızılıların yeni başkanı Duygun Yarsuvat’ın "Kaçtı gitti!" suçlamasına cevap verdi. Polemiğe girmek istemediğini ifade eden Aysal, Mevlana’nın “Suskunluğum asaletimdendir. Her lafa verilecek bir cevabım var. Lakin, bir lafa bakarım laf mı diye, bir de söyleyene bakarım adam mı diye” sözleriyle yanıt verdi.

 

'Çilekler geldi gitti'

 

Yarsuvat daha önce “G.Saray boşluktaydı. Bir başkan istifa etmiş, kaçmıştı. Bunu G.Saray’a yakıştıramadığım için bu görevi yüklendim. Çilekler, şeftaliler geldi gitti” ifadeleri ile Aysal’ı hedef tahtasına oturtmuştu.

 

ETİKETLER

ünal aysalduygun yarsuvatgalatasaraykaçtı gitticevapmevlanalafa bakarımsöyleyene bakarımadam mı diye

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Canlı yayında Melih Gökçek ile gazeteci Ali Haydar arasında tartışma:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24