Ünal Aysal'dan Duygun Yarsuvat'a: Söyleyene bakarım adam mı diye...

Galatasaray eski Başkanı Ünal Aysal, sarı kırmızılıların yeni başkanı Duygun Yarsuvat’ın "Kaçtı gitti!" suçlamasına cevap verdi. Polemiğe girmek istemediğini ifade eden Aysal, Mevlana’nın “Suskunluğum asaletimdendir. Her lafa verilecek bir cevabım var. Lakin, bir lafa bakarım laf mı diye, bir de söyleyene bakarım adam mı diye” sözleriyle yanıt verdi.

'Çilekler geldi gitti'

Yarsuvat daha önce “G.Saray boşluktaydı. Bir başkan istifa etmiş, kaçmıştı. Bunu G.Saray’a yakıştıramadığım için bu görevi yüklendim. Çilekler, şeftaliler geldi gitti” ifadeleri ile Aysal’ı hedef tahtasına oturtmuştu.