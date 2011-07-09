-ÜNAL AYSAL YÖNETİMİ YETKİLERİ ALDI İSTANBUL (A.A) - 09.07.2011 - Galatasaray Kulübünün Olağanüstü Mali Genel Kurul Toplantısı'nda Ünal Aysal yönetimi, genel kurul üyelerinden yeniden mali yapılanma çalışmaları kapsamında talep ettiği yetkileri oy çokluğuyla aldı. İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen olağanüstü mali genel kurulda, görüşmeler bölümün ardından oylama işlemine geçildi. Genel Kurul Divan Başkanı İrfan Aktar, oylama işlemini başlatırken, yetki talepleri konusunda ''Evet'' oyu verenlerin çoğunlukta olması üzerine, sayım yapılmadan, oy çokluğu ile yetki kararı çıkarıldı. Kulüp yönetimi, genel kurul üyelerinden, yeniden borçlanma yoluyla mevcut borçların yapılandırılması, Riva arazisinin değerlendirilmesi ve şirket hisselerinin satışı konularında yetki taleplerinde bulunmuştu. -YETKİ TALEPLERİ TEK SEFERDE OYLANDI- Olağanüstü mali genel kurulda yönetimin talep ettiği yetkiler, üyeler tarafından tek seferde oylandı. Toplantının başlangıcında, talep edilen yetkilerin ayrı ayrı görüşülerek oylanması yönünde verilen önergeler, oy çokluğuyla reddedildi. -YÖNETİM TAM KADRO- Galatasaray Kulübünün Olağanüstü Mali Genel Kurul Toplantısı'na sarı-kırmızılı yönetim kurulu üyeleri tam kadro katıldı. Başkan Ünal Aysal ile birlikte tüm yönetim kurulu üyelerinin yer aldığı genel kurula, Avusturya'da kamp yapan futbol takımının başında bulunan Abdürrahim Albayrak'ın da gelmesi dikkati çekti.