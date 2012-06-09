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Spor

Ünal Aysal: Yabancı sayısı serbest olmalı

Aysal, taraftara umut dolu mesajlar verirken, yabancı sınırlamasının işlerini zorlaştırdığını söyledi

09 Haziran 2012 13:29

Galatasaray Başkanı Ünal Aysal, 6+2+2 şeklinde uygulanan yabancı futbolcu statüsünün işlerini çok zorlaştırdığını belirterek sınırlamanın kaldırılması gerektiğini söyledi

Galatasaray Başkanı Ünal Aysal transferde yaşanan gelişmeleri Milliyet’e değerlendirdi. Özel işleri için Lüksemburg’a giden Aysal, taraftara umut dolu mesajlar verirken, yabancı sınırlamasının işlerini zorlaştırdığını söyledi.

Türkiye’de uygulanan 6+2+2 sisteminin doğru bulmadığını belirten Aysal, “Transferde elimiz kolumuz bağlanıyor, iç piyasada rakamlar havada uçuşuyor. Türk pasaportlu oyuncular bu nedenle bizim için çok değerli. Türkiye’den yerli futbolcu transferi mümkün görünmüyor. Biz talip olunca 3-5 misli istiyorlar. Bugün yabancı sınırının kalkması gerekir” diye konuştu.


‘Adebayor artık imkansız’


Ünal Aysal, 25 Haziran’a kadar transferi sonlandırmak istediklerini vurgularken, “Hedefimiz ilgilendiğimiz oyuncuları toplu şekilde imza attırmak. Bu mümkün mü? Zor olsa da gerçekleştirme arzusundayız. Adebayor ilgilendiğimiz bir isimdi. Ne var ki, aldığı ücret yüksek ve sanırım bir takımla da anlaşmış. Bu şartlarda Adebayor’un olması imkansız. Hamit’in durumu aynı. O da bizde oynamak istiyor, Real Madrid de bırakmaya sıcak bakıyor. İranlı menajeri ile sıkı bir pazarlık halindeyiz. Ancak bu tavrını sürdürürse Hamit’i almaktan vazgeçeriz” ifadelerini kullandı.

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