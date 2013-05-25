Ünal Aysal prosedür gereği istifa etti

Galatasaray Başkanı Ünal Aysal, kulübün olağanüstü seçimli genel kurula gidilmesi kararının ardından, 3 yıllığına yeniden seçilebilmek istifa etti.

Galatasaray Kulübü'nde olağanüstü seçimli genel kurula gidilmesi kararının ardından, başkan Ünal Aysal ve yönetim kurulu üyeleri istifa etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten alınan bilgiye göre, Galatasaray Kulübü Başkanı Ünal Aysal ve yönetim kurulu üyeleri istifa ederek, yeni oluşacak yönetimin görev süresinin 3 yıl olmasının önünü açtı.

Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar, "Zaten yönetim kurulu olarak seçime gitme kararı alınması, toplu istifa anlamını taşır. Bu hem yönetim kurulu hem de diğer kurullar için geçerlidir. Mevcut durumda seçim tarihi belirlenmiş, seçim gündemi de yayımlanmıştır. Ancak seçim yapılana kadar da yönetim ve kurullar görevini sürdürür" ifadelerini kullandı.