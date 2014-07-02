Ünal Aysal: Mustafa Denizli ile çalışmaktan herkes mutluluk duyar

Galatasaray Başkanı Ünal Aysal, Mustafa Denizli'nin takımın başına getirileceği söylentilerine "Mustafa Denizli çok değerli bir hoca ve Galatasaray dahil bütün kulüplerin çalışmaktan mutluluk duyacağı bir isim" dedi.

Fanatik'ten Serdar Dinçbaylı'nın haberine göre Aysal, Galatasaray taraftarının şu günlerde en çok merak ettiği “Galatasaray’ın hocası ne zaman belli olacak?” sorusunu, “En geç hafta sonuna kadar kararımızı vermiş oluruz” şeklinde yanıtladı. Aysal, yabancı hocalardan gelen olumsuz yanıtlar sonrası liste başı olan Denizli için de dikkate değer ifadeler kullandı. Daha önceleri, “Yeni hocamız kesinlikle Türk olmayacak” açıklaması yapan Aysal, bu tavrından geri adım attığı izlenimi verdi. Galatasaray Başkanı, Mustafa Denizli’nin Florya’nın yeni patronu olabileceğinin ipuçlarını şu sözlerle aktardı: “Mustafa Denizli çok değerli bir hoca ve Galatasaray dahil bütün kulüplerin çalışmaktan mutluluk duyacağı bir isim. Bizim bu konudaki kararımız ise henüz netleşmiş değil.”

Artık tek alternatif

Aysal’ın bu sözleri, Galatasaray Yönetimi’nin Mustafa Denizli’ye artık daha sıcak baktığının ispatı niteliğinde. Arayışlarına Mircea Lucescu ile başlayıp; Thomas Tuchel, Ottmar Hitzfeld, Joachim Löw ve Jurgen Klinsmann’la devam eden ancak hiçbir teklifine “Evet” yanıtı alamayan Sarı-Kırmızılılar’ın, mevcut durumda çok fazla seçeneğinin olmadığı bir gerçek. Şu anki tabloda Mustafa Denizli’nin birkaç gün içinde Galatasaray’ın yeni teknik direktörü olarak ilan edilmesi, çok da uzak bir ihtimal görünmüyor.