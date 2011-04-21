-ÜNAL AYSAL LİSTESİNİ AÇIKLADI İSTANBUL (A.A) - 21.04.2011 - Galatasaray Kulübü'nün 14 Mayıs'ta yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulu öncesi başkan adaylarından Ünal Aysal, yönetim kurulu aday listesinde Ali Dürüst, Adnan Öztürk ve Abdurrahim Albayrak gibi isimlerin de olacağını açıkladı. Lig TV'de katıldığı ''Futbol Gündemi'' programda soruları yanıtlayan Aysal, listesindeki isimleri şöyle açıkladı: Ali Dürüst, Adnan Öztürk, Aka Gündüz Özdemir, Ali Gürsoy, Refik Arkan, Adnan Nas, Semih Haznedaroğlu, Mete Başol, Sedat Doğan, Abdurrahim Albayrak. Aysal, son anda listeden ayrılan Divan Kurulu üyesi Hayrettin Kozak'ın çok yakın arkadaşı olduğunu ifade ederek, ''Kendisi benim baş danışmanım olacak. Eleştiriyi çok seven bir insan. Böyle bir pozisyonda kendisini daha rahat ve huzurlu hisseder'' dedi. -''HERHALDE EYÜP SULTAN'A GİTMEMİZ LAZIM''- Fenerbahçe karşısında son dönemde alınan başarısız sonuçların hatırlatılması üzerine Ünal Aysal, ''Herhalde bir Eyüp Sultan'a gitmemiz lazım'' diye espri yaptı. Aysal, Fenerbahçe ile aralarındaki rekabette kabullenmekte zorlandıkları geçmiş 7-8 yılın olduğunu vurgulayarak, ''Ondan önce de biz ilerideydik. Bundan sonraki 10 senede ne olacağını hep birlikte göreceğiz'' ifadesini kullandı. -''NETİCE ADAMIYIM''- Kendisini ''Netice adamı'' olarak tanımlayan Ünal Aysal, ''İstediğim neticeyi alana kadar koşarım. Benim de sabra tahammülüm yok, sabırsız bir insanım'' dedi. Aysal, ''Eğer paranız yoksa, sportif başarıyı yakalayamazsınız'' derken, ''Bugünkü durumda ikisini birden yürütmek zorundayız. Önce yukarı çıkalım, sonra başarıyı yakalayayım gibi bir lüksümüz kalmadı'' ifadesini kullandı. Hiçbir yönetimin gelip mucize yaratamayacağını anlatan Ünal Aysal, ''Bizim 22 milyon taraftarın desteğine ihtiyacımız var'' ifadesini kullandı. Ünal Aysal, kulüpte öncelikle olarak gerçekleştirmek istedikleri hedefleri ''Güven, kurumsallık ve sportif başarı'' olarak açıklayarak, bunların üçünü de aynı anda yapmak zorunda olduklarını kaydetti. -TEKNİK DİREKTÖR İSMİ AÇIKLAMADI- Yönetime seçilmesi halinde anlaşacakları teknik direktörün ismini açıklamayan Aysal, ''Galatasaray'a hizmet etmeyen, tanımayan yeni bir hoca faydalı olamaz. En yakın geçmişimizde başarılı olan Fatih Terim, Lucescu ve Gerets gibi isimler var. Bunların hepsi sempatik isimler. Ancak el sıkışmadan bir şey diyemeyiz'' dedi. Aysal, görev almaları halinde Bülent Tulun'dan yararlanacaklarını anlatarak, ''Temel felsefemiz, altyapımızı en iyi şekilde geliştirmek, gücümüzü onlardan almak. Bunu yaparken eski sporcularımızdan yararlanacağız. Onlara karşı kendimi ezik hissediyorum, gereken desteği veremediğimizi biliyorum. Bu açığı kapatmak için elimizden geleni yapacağız'' şeklinde konuştu. -''UZLAŞICI OLACAĞIZ''- Başkan adayı Aysal, Futbol Federasyonu ile uzlaşıcı bir ilişki içinde olacaklarını, kavga ederek bir yere varamayacaklarını vurguladı. Fenerbahçe ile dostane ilişkiler içinde olacaklarını kaydeden Ünal Aysal, ''Ama bir kulübü temsil ediyorsanız o kulüplerin boyutlarına göre hareket etmek zorundasınız. Kişisel bir durum olmamalı. Bu her kulüp için böyle olmalı'' dedi. -''ARDA'NIN KALMASI İÇİN ISRARCI OLACAĞIM''- Başkan adayı Aysal, başkan seçilmeleri halinde Arda'nın takımda kalması için ısrarlı olacağını söyledi. Arda konusundaki inisiyatifi yeni yönetime bırakan başkan Adnan Polat'a teşekkür eden Ünal Aysal, ''Son derece yerinde ve ona yakışan bir karar. Arda altyapımızdan gelen, güvendiğimiz ve yıldızlaştırdığımız bir oyuncumuz. Bundan sonra yetişecek gençlere örnek olacak. Arda'yı mutlu edip tekrar Galatasaray'a kazandırmanın yollarını bulmak zorundayız. İlla kalmak istemiyorum diyorsa ona en uygun ve faydalı bir formül neyse onu uygularız. Ben Galatasaray formasıyla devam etmesi ısrarcı olacağım. Arda efsane olup gitmeli. Arda, aşağı düşürülüp giderse bundan sonraki hayatında da başarılı olamaz. Bence bu Arda için de yanlış olur'' şeklinde konuştu. -''YILDIZSIZ GALATASARAY OLMAZ''- Altyapıya önem veren bir yönetim olacaklarını anlatan Ünal Aysal, ''Ancak bununla beraber yıldızsız bir Galatasaray da olmaz'' dedi. Aysal, mutlaka yıldız oyuncular da alacaklarını kaydederek, ''Yıldızlar alacağız. Bazı oyuncular konusunda gerekli taramaları yaptık. Ancak kazanmadığım bir seçimden önce angajmana giremem. Kimseyle bir bağlantımız olamaz. Galatasaray'a yakışan bir kadro oluşturulacak. Bu kadroda ciddi bir değişiklik olması gerekiyor'' ifadesini kullandı.