Ünal Aysal Florya'da antrenmanları bizzat takip ediyor

Fatih Terim'in görevine son vermesinin ardından sarı-kırmızılı camianın önde gelen isimleri tarafından eleştiri oklarının hedefi haline gelen Galatasaray Başkanı Ünal Aysal, Juventus karşısında alınan 2-2'lik beraberliğin ardından bir nebze de olsa nefes aldı. Sarı-kırmızılı takımın başına İtalyan teknik adam Roberto Mancini'yi getiren Aysal, kritik süreçte Florya Metin Oktay Tesisleri'ni daha çok ziyaret etmeye başladı.

Fatih Terim'in görev yaptığı 2 yılda Florya Metin Oktay Tesisleri'ne genel olarak sadece büyük maçlardan önce giden ve hem teknik heyet hem de futbolcular ile görüşmeler yapan Aysal, Mancini dönemi ile birlikte Florya'dan dışarı çıkmaz oldu. Mancini'nin göreve getirildiğinin açıklanmasıyla beraber ilk gün Florya'ya giden Ünal Aysal, Juventus maçının ardından da Florya'nın yolunu tuttu ve sarı-kırmızılı takımın dün akşam yaptığı antrenmanı CEO Lütfi Arıboğan ile birlikte yakından takip etti.,

Antremanda Mancini ile sohbet etti

Antrenmandan önce Roberto Mancini ile kısa bir sohbet yapan Aysal, antrenmanın ardından da İtalyan teknik adamla bir araya geldi. Mancini'nin ardından Tugay Kerimoğlu ile de özel olarak görüşen Aysal'ın ligde oynanacak olan Akhisar maçının en az Juventus maçı kadar önemli olduğunu ve bu maçtan galibiyet beklediklerini dile getirdi. Roberto Mancini ve Tugay Kerimoğlu'na 'yanınızdayız' mesajı veren Aysal'ın bundan sonra da düzenli olarak Florya'ya giderek sarı-kırmızılı futbolculara destek vereceği belirtildi.

Bülent Tulun devre dışı

Fatih Terim döneminde Sportif Koordinatör Bülent Tulun aracılığıyla Florya ile bağını sıcak tutmaya çalışan başkan Ünal Aysal'ın Roberto Mancini dönemi ile birlikte Tulun'u devreden çıkartarak İtalyan teknik adam ile bizzat kendisi ya da CEO'su Lütfi Arıboğan aracılığıyla muhattap olması dikkatlerden kaçmadı.

Roberto Mancini kısa bir süre önce verdiği röportajda, çalıştığı takımlarda başkan ile arasında başka birinin bulunmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirmiş ve "Ben sadece başkana bağlı çalışırım" demişti.