Ünal Aysal: 70 yaşındayım ama gençlerden bir eksiğim yok

Galatasaray'ın çiçeği burnunda başkanı Ünal Aysal özel yaşamını anlattı. Aysal, 70 yaşına yeni girdiğini ancak 45 yaşındaki birisinden hiçbir eksiği olmadığını belirterek "gençlerden hiç bir eksiğim yok" dedi.

70 yaşındayım ama gençlerden bir eksiğim yok









İstanbul’un en şık ve pahalı butik oteli Les Ottomans’tayım. 18’inci yüzyılda dönemin ünlü hattatı Muhsinzade Paşa tarafından yaptırılan yalı, tüm ihtişamıyla Boğaz’ı selamlıyor. Son yıllarda dünya jet-seti’nin ve Hollywood’un uğrak yeri olan otelin restoranında denize nazır en ön masaya yaklaşıyorum. Restoranın ismi Su Yanı... Masada oturan beyaz yakalı mavi-beyaz çizgili spor gömlekli, lacivert pantolonlu, aynalı camlı gözlüklü beyefendi ise otelin sahibi. Aynı zamanda Galatasaray Kulübü Başkanı Ünal Aysal... Kulağında kulaklıklar telefon görüşmesinde... O gün basında çıkan G.Saray’la ilgili sözlerinin çarpıtıldığını söylüyor karşısındakine... Canının sıkkın olduğu belli, hatta kızgın... Ancak yüzündeki ifade, sözlerine yansımıyor doğrusu. Aynı sakin, kibar üslubuyla devam ediyor “Bir basın açıklaması yapalım, içine de şöyle yazalım...” Telefon konuşmasından yararlanıp asistanı Nur Hanım’a dönüyorum, “Kendisi nasıl bir patrondur, sinirli mi” diye soruyorum. Nur Hanım “Asla! Ağzından kötü bir söz ya da sinirlendiğinde sesini yükselttiğini duyamazsınız. Stres kontrolü inanılmazdır. Neslinin son örneği, kibar, şık, centilmen” diye cevap veriyor. Aynı anda telefonu kapatıp bana dönüyor Ünal Bey... “Sizi beklettiğim için özür dilerim. Artık başlayabiliriz. Ne içerdiniz?..”

Galatasaray’a gazete ilanıyla başvurdum 1000 kişi arasında 12’ncilikle girdim

Forbes 2011 listesine göre Türkiye’nin en zengin 100 kişisi arasında 775 milyon dolarlık şahsi serveti ile 51’inci sırada yer alan Ünal Aysal’ın, 40 yıl önce kurduğu Unit Group özellikle enerji sektöründe tanınıyor. Aysal’ın sadece Türkiye’de inşaat halinde 2.5 milyar dolarlık enerji yatırımı var.





“Bu serveti nasıl edindiniz?” diye söze giriyorum. “Şanslıydım. Hayatta şansıma her şeyden çok güvendim. Hep risk aldım ama şansımı da zorlamadım.” (Nerede bizde öyle şans, diye iç geçiriyorum.)





Kendi ifadesiyle “Orta direk” bir aileden gelen Aysal’ın babası Manastırlı (Makedonya), annesi ise Selanikli... “ Ailemiz hakim kökenliydi, babam ise askeri hekimdi. İlk mektebi Anadolu’nun 4 ilini dolaşarak geçirdim. En son “İstanbul Çapa İlkokulu’ndan mezun oldum” diyor.



* Galatasaray Lisesi’ne girişiniz nasıl oldu, ailenizin yol göstermesiyle mi?

“Hayır. İnisiyatif alan bir yapım var. Galatasaray’a eğilimliydim. Gazetede görüp, kendim müracaat ettim. O dönem zaten İstanbul’da bile değildik. İstanbul’da eşin dostun evinde kaldım, G.Saray’ın imtihanına girdim. 1952 yılıydı. 50 kişi alıyorlardı. 1000 kişi müracaat etmişti. Mektebe 12’nci girdim. Tesadüf, çocukluk şansı... Ama şans önemlidir.”



Okul yıllarında orta seviye bir talebeydim 5-7 arası notlarla sınıfı geçerdim

* Galatasaraylılık ruhu böylece başladı?

“Evet, ama hiçbir şeyin fanatiği olmadım. Galatasaray benim dönemimde sırf erkeklerden oluşan bir okuldu. ‘Askeri disiplinli’ desem yeridir. O disiplin ile büyüdük. Abi kardeş ilişkisi vardı büyüklerimizle aramızda... İş hayatına atılınca o yaş farkı kapanmasına rağmen, bugün bile karşı karşıya geldiğimizde aynı saygı devam eder. Öyle bir yetiştirilme kültürü... Tahsil hayatım boyunca orta karar bir öğrenciydim. 10 üzerinden 5-7 ile geçerdim. Hiç iftihar almadım.” (Gülüyor)



THY’de bilet sattım, TRT Radyo’da spikerlik yaptım, Migros’ta çalıştım

Lise sonrası İstanbul Hukuk Fakültesi’ne giren Aysal, “röntgen mütehassısı” olan babasının kazancına rağmen, hayatı boyunca kendi ayakları üzerinde durmaya özen göstermiş. “Üniversitedeyken para kazanmak için çeşitli işler yaptım. Seyahat acentasında da çalışmışlığım var, THY’nin şehir merkez bürosunda ekonomi bileti kesen memur, muhasebeci olarak çalışmışlığım da... Hatta TRT İstanbul Radyosu’nda 1 yıl stajiyer spikerlik bile yaptım...”

İstanbul Hukuk’ta 3 bin kişilik sınıflarda iki yıl ders gördükten sonra, Galatasaray Liseli bir arkadaşının “Oğlum ne işin var orada, burada sınıflar 25 kişilik” demesiyle İsviçre’nin Neuchatel (Nöşatel) Üniversitesi’ne geçen Aysal, 2.5 yıllık bakiye hukuk tahsilini Avrupa’nın merkezinde tamamlamış. “İsviçre’de sabah 06-12 arası Migros’ta part time çalışarak masraflarımı karşıladım. Üniversite devlet destekliydi ancak yaşamsal ihtiyaçlarım için çalışmak zorundaydım. 12’den sonra okula gidip, derslere girer, sabah kaçırdığım dersleri ise arkadaşlarımın notlarından takip ederdim” diyor.



Mucizem, hep pozitif düşünmek!

Aysal, hep iyi ve fit görünmesinin sırlarını anlatırken: “Mucizem kafa disiplini ve pozitif düşünmek. Her şeye olumlu yaklaşmanız lazım. Sorunlarınızı negatif düşünceyle çözemezsiniz. Bardağın yarısı daima suyla dolu olmalı, boş olmamalı” diye de ekliyor.



İsviçre beni kartezyen yani netice odaklı ve realist yaptı

Galatasaray’ın yeni başkanı, İsviçre’de hukuk eğitiminin kendisine kazandırdıklarını anlatırken ise, “Oraya Fransızca biliyorum diye gittim. Bilmediğimi gördüm. Hukuk benim ana disiplin dalım. Genlerimde var. Kafa disiplinim öyle. İsviçre hayatım bunları geliştirdi. Beni kartezyen bakış açılı yani netice odaklı ve realist, ayakları yere basan biri yaptı. Okuduğum o 2.5 yıl, sadece hafta sonları televizyon seyretme fırsatı bulabildim” ifadesini kullanıyor.





* Aileniz para gönderir miydi?

“Babam ara sıra zarf içinde 100-200 lira gönderirdi, ben talep etmiyordum, etsem yollardı.”



* İyi iş çıkarmışsınız...

“When there is a will, there is a way, (İstersen, bir yolunu bulursun) Okudum! Başka ne yapabilirdim ki...”



Okuldan dönünce askere giden Aysal, görevini teğmen olarak Erzurum Gezköy’de icra etmiş, yıl 1968-70 arası.



“Hakim olmaya kendimi hazırlamıştım, ama askerden sonra Koç grubuna girmemle birlikte yoldan çıktım, yönümü değiştirdim” diyor. 1972’den sonra da ülkeyi tamamen terk edip, yurt dışında geleceğini kurmuş. 1992’de Türkiye’ye yaptığı yatırımlarla birlikte Galatasaray Kulübü’ne olan ilgisi de katlanarak artmış.







Maçta yenilsek de üzüntümü belli etmem!

* Ünal Aysal’a kritik maçlar öncesi ruh halini sorduğumuzda “Genelde sakinimdir, maça giderken de fazla telaşlanmam. Yenilsek bile üzüntümü belli etmem” diyor.



* Bir erkeğin en güzel yaşı hangisidir?

İçinde yaşadığı yaştır. Her geçen sene kendimi daha iyi hissediyorum. Hiç “ah keşke şu yaşımda olsaydım” gibi bir özlem içinde değilim. Bugünümü; 5-10 yıl evveline tercih ederim. Kendimi çok daha iyi, çok daha huzurlu hissediyorum. Kendimle barışığım, onun için etrafımdaki insanlarla da barışığım. Sıhhi bir sorunum olmadığı için, bugün içinde bulunduğum yaş bana çok avantajlı bir yaş gibi geliyor. Çünkü hem deneyimim var; hem de gençlere nazaran bir eksiğim yok.



* Yaşınız?

Yazmamak şartıyla (Gülüyor) 2 Haziran’da 70 yaşına bastım.







Erkekler 40 yaşından sonra kadınları anlıyor

* Romantik bir erkek misiniz?

Yerine göre “Evet.”



* Hep erkeklerin kadınları anlamadığı söylenir. Buna katılıyor musunuz?

Erkekler daha basit yaratıklar. Orta akıllı bir kadının; en akıllı erkeği bile çözmesi kolay. Kadınlar daha komplike...



* Yani kaç yaşından sonra erkekler kadınları daha iyi anlıyor?

Erkeklerin bu olgunluğa erişmesi için biraz zamana ihtiyaçları var. Bence 40 yaşından sonra biraz daha anlayışlı olabiliyorlar.



Spor

6 yıl kürek çektim, ekip disiplini ve takım ruhunu öğrendim

Karşımda sakin sakin konuşup bir yandan mozarella-domates ve fesleğenden oluşan öğle yemeğini bir bardak su eşliğinde yiyen bu adam 70 yaşında. Ancak yaşına dair bir emare yok. Vücudu, özellikle de omuz-göğüs kısmı gayet yapılı.





* Başkan, sporla aranız nasıl?



Lise yıllarında kürek sporuna başladım. Yurt dışına gidene kadar sürdü. Tam 6 yıl. Kürek gerçek bir İstanbul sporu, kent sporu. İnsana ekip disiplini ve takım ruhu aşılıyor. Burada GS Adası’nda çalışırdık. 2 çiftle başladım (iki kişi, her elde birer kürek yani 4 kürekli). Sonra 2 tek (iki kişi, iki elde tek kürek, toplamda 2 kürekli), 4 tek çektim. Ama 4 tek kürek stilinde, bir omuz düşüyor. Bir süre sonra ceketin bir tarafına vatka takarak dolaşmak zorunda kalıyorsun. En büyük zevkim Boğaz’da kürek çekerek, Kanlıca’ya yoğurt yemeye gitmekti. Denize düştüğümüz de oldu, gemiye çarptığımız da...



45 yaşındaki biriyle aynı fizik kondisyona sahibim

* Başka?



Haftada 2 gün ağırlık ve fitness çalışıyorum. Fiziki kondisyonum 45 yaşındaki biriyle aynı. Koşmayı sevmem ama yürüyüş yaparım. Eskiden günde 10 kilometre yürürdüm. Şimdi en çok 5 kilometre. Salonda 40 dakika FX yaparım, zorlarsam 1 saate de (kilo ve yağ yakmaya yardımcı olan aletli jimnastik) çıkar. Tekneyle tatile çıktığım zamanlar günde 2 kere minumum (sabah ve öğleden sonra) 45 dakika 1 saat durmaksızın yüzerim. Ayrıca tenis oynarım.



Kahvaltıdan önce yarım limonlu ılık su, öğlense balık ya da suşi

Beslenme



* Ne yersiniz?

Kırmızı eti 15 günde bir yerim. Balık, deniz mahsülleri ve sebze ağırlıklı besleniyorum. Sabahları kalori almayı seviyorum, öğlen ve sonrasında ise azaltırım aldığım kaloriyi.



* Kahvaltınız özel anladığım kadarıyla?

Kahvaltıdan evvel, içinde yarım limon olan ılık su. Sonra meyve suyu. Mevsimine göre değişik meyveler. Sonra da çayla beraber, zeytin, keçi peyniri ve simit... İşe gelince bir Türk kahvesi. Bir de arkadaşlarımla sohbet edeceksem bir sigara içerim.



* Günde 1 paket içer misiniz?

Ne bir paketi, günde en çok iki tane. Bazen bir tane de akşam yakarım. Bazı dönemlerde bir paketi ancak 3 haftada bitiririm.



* Öğle yemeğiniz?

Balık olabilir ya da suşi... Akşam mümkün olduğunca erken yerim. Bir çorba, bir zeytinyağlı sebze ile geçiştiririm.



* İçki içmez misiniz?

Çok az. Ara sıra sek votka...



Hobi

“Bizim zamanımızda sevgiliye şiir yazmazsak havayı alırdık”

Başkan Aysal hobileri arasında şiiri ayrı bir yere koyuyor. “Kütüphanem şiir kitaplarıyla doludur. Sıkıldığımda çeker birisini okurum. Bizim zamanımızda sevdiğimiz kıza şiir yazmasak, mektup atmasak havayı alırdık. Şimdikiler tek SMS’e gidiyor” diye gülümsüyor. “Geçenlerde NTV’de iki yorumcu benim hakkında konuşuyor. Biri ‘Adam şiir seviyormuş’ diyor. Diğeri biraz maço kılıklı. ‘Valla ben abi şiiri de anlamam, şiir sevenlerden de anlamam’ cevabı veriyor. Yani günümüzde şiir seven insanlar maalesef biraz demode görülüyor. Kültür erozyona uğradı. Ama şiirin yok olduğuna inanmıyorum, sadece duraksadı. İçinizde yaşıyor, siz farkında değilsiniz. Hâlâ müziğin bir parçası...”



Sevdiğim kitap ve yazarlar

Aysal iyi bir roman okuyucusu. “Bu ara yine klasik edebiyata döndüm” diyor ve ekliyor: “Klasik edebiyat önemli ama felsefe akımları daha önemli. Çünkü felsefe akımları, edebiyatı etkileyerek ve zaman içinde dönüştürerek başka bir yöne götürdü. Günümüz romanlarının çıkmasına neden oldu. Yeni roman türleri, bizim zamanımızdakilere göre çok daha geniş yelpazeye yanıldı.”



* İlk aklınıza gelenler?



Don Miguel Unamuno’nun Sis romanı, İsveçli yazar Knut Hamsun’un Dünya Nimeti hayatta bana örnek olmuştur. Anton Çehov’un tüm romanları... Dostoyevski’nin Karamazov Kardeşleri de beni çok etkilemiştir. Belki bu biraz da ağabeyimle ilişkilerimin aynı şekilde olmasındandı. Modern yazarlardan Paulo Coelho ile Lübnanlı yazar Amin Maalouf de geçiş dönemi yazarları olarak yakından takip ettiklerim.



Belçika, İsviçre, New York'ta ev



“Yurt dışında çok değişik yerlerde yaşıyorsunuz, nerelerde kendi eviniz var” sorumu Aysal şöyle yanıtlıyor:



“Belçika’da iki evim var. Biri Bürüksel’de orman içinde, diğeri deniz kenarında bir yazlık. Hafta sonları için. Kumsalda yürümek için ideal, romantik bir yer. İsviçre kayak merkezi Crans-Montana’da da bir dağ evim var. New York Manhattan’da ise bir daire... Büyük değil, bir apartman dairesi.





Teknemin adı "Barbie"



“30 yıldır tekne ve denizle çok iç içeyim. Son teknemin ismi Barbie (54 metrelik bir motorbot). Ondan önce daha ufağı vardı.





Neden “Barbie?”



Çünkü kadınların oyuncağı bebektir. Erkeklerin bebeği ise teknedir. The difference between the men and the boys is the size of their toys.”





Tablo merakım yok



”Birçoklarında olan tablo koleksiyonerliği merakı bende yok. Koleksiyonerliği bilinçli yapmak lazım. Fazla pahalı tablolarla işim olmadı. Altındaki imza önemli değil, çok beğendiysem alırım.”





Bilim kurgu filmleri severim



”Yüzüklerin Efendisi gibi filmleri ya da Arnold Swarzenegger’in Predator gibi aksiyon, science-fiction tarzı yapıtlarını izlemeyi severim.”





Kravattan kaçınırım



”Diktirdiğim de oluyor ama genel de hazır giyim tercih ederim. Markanın cinsinden ziyade kupları önemli. Çok uzun değilim. Boyumu kısa, ve şişman göstermeyecek giysiler giyerim. Yaşım ilerledikçe spor giyinmeye başladım. Gerekmedikçe kravattan ve takım elbiseden kaçıyorum.”





Blackverry kullanıyorum



”Aktif olarak iş hayatının içinde olduğumdan teknolojiyle yaşıtlarıma göre daha dost olma mecburiyetim var. iPad kullanıyorum. Telefonda ise iPhone değil, Blackberry tercihim.”





Bach ve Mozart hayranıyım



“Güncel müziği de pop müziği de dinlerim. Ama klasik müziğe merakım var. Bach ve Mozart ağırlıklı dinlerim. En sevdiğim senfonilerden biri de Mozart’ın Klarnet Konçertosu...”





Sigarası Black Devil



Aysal’ın içtiği sigara dikkatimi çekti. Simsiyah ambalajının üzerinde Black Devil yazılı. Siyah, çikolata aromalı sigaranın içimi kolay. Hollanda malı, rock severlerin rağbet gösterdiği bir marka olan Black Devil, yurt dışında şu ara oldukça trendy...





Saati A. Lange & Söhne



Kolundaki saate bakıyorum. Lacivert kadranıyla bulunduğumuz atmosferi adeta tamamlıyor. Alman yapımı A. Lange&Söhne marka. Almanların, İsviçre’nin ünlü markalarıyla yarışan saati. Ünal Bey’den öğreniyorum “Limited Editon” olduğunu...