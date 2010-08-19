Unakıtan’ın oğlu deniz taşımacılığı sektöründe...

T24 - Bursa-Karacabey’de kireç fabrikası bulunan Abdullah Unakıtan bu ilçede hem Ro-Ro seferlerine başlamayı, hem de termik santral kurmayı planladığı ortaya çıktı.



Balıkesir’in Bandırma ilçesine bağlı Dutliman köyünde termik santral kurmayı planlayan eski Maliye Bakanı Kemal Unakıtan’ın oğlu Abdullah Unakıtan’a ait AB Gıda şirketi, Balıkesir İl Genel Meclisi’nin mera vasfını değiştirme kararını iki kez reddetmesi üzerine rotayı Bursa’nın Karacabey ilçesine bağlı Kurşunlu köyüne çevirdi. Milliyet gazetesinde yer alan habere göre;



Abdullah Unakıtan’ın şirketine bu kez de Kurşunlu köyünde yaşayanlar tepki gösteriyor. Karacabey’de kireç fabrikası da bulunan AB Gıda’nın termik santralın yanı sıra Ro-Ro seferleriyle deniz taşımacılığı hizmeti de vermeye hazırlandığı belirtildi.





Köylülerden imza kampanyası



DOĞADER Karacebey ve Mustafakemalpaşa Temsilcisi Seyit Ali Geçici, yöre halkına iş vaadiyle kurulmak istenen termik santralin geri dönüşü olmayan bir yol anlamına geldiğini söyledi. Geçici, projeye izin verilmemesi için Karacabeylilerin yanı sıra çevrecileri, sivil toplum örgütlerini ve siyasi partileri göreve çağırdı.



CHP Karacabey İlçe Başkanı Orhan Karabaş da Kurşunlu’nun doğasının bozulmasına izin vermeyeceklerini ve sonuna kadar mücadele edeceklerini söyledi. ÇED aşamasındaki projeye tepki gösteren Kurşunlu köyünde ‘Termik Santrale Hayır’ sloganlı imza kampanyası başlatıldı.





‘Ormana zarar verir’ endişesi



Kampanyaya, bugüne kadar aralarında tatilcilerin de bulunduğu 600 kişi imza attı. Kampanyaya, ilk anda işsizliğe çözüm getireceği düşüncesiyle yapılacak yatırımlara olumlu bakan köylülerin, santralın ıhlamur ve kestane ormanlarına zarar vereceği endişesiyle katılmaları dikkat çekti.

Kurşunlu köyünde başlatılan imza kampanyası sonucu toplaman 600 dilekçe Karacabey Kaymakamlığı’na teslim edildi.



Kurşunlu Köy Muhtarı Mehmet Civelek, köyde önceki yıllarda 10 bin kestane ağacının aşılandığını, bu sayının 2010 yılında 20 bin ilaveyle 30 bine ulaştığını belirterek, “Köy halkı uzun yıllar emek verdiği ve geçim kaynağı olarak gördüğü ormana, bitki örtüsüne ve doğal güzelliklere zarar verilmesinden oldukça tedirgin durumda. Köylülerimizin yatırımlara ait vereceği karara saygılıyım. Ancak köylülerin yüzde 60’ı santralın kurulmasına karşı çıkıyor” diye konuştu.







