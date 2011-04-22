Unakıtan’ın ‘Bay XXX’i belli oldu!

T24 - THY’nin yaklaşık 2.9 milyar dolar değerinde yapacağı uçak alımıyla ilgili Wikileaks belgelerinde dönemin Maliye Bakanı Kemal Unakıtan’ın adı da geçmişti. Ocak ayında çıkan belgelerde Unakıtan’ın ‘Bay XXX’ isimli kişinin Boeing’in Türkiye temsilcisi olmasını istediği’ iddiaları yer almıştı. Son yayınlanan Wikileaks belgelerinde ise bu kişinin Mehmet Emin Erkan olduğu ortaya çıktı.



Amerikan elçiliklerinin Washington ile yaptığı gizli yazışmaların yer aldığı Wikileaks belgelerinde, Boeing ile dönemin Maliye Bakanı Kemal Unakıtan arasında yapılan pazarlıklar da yer almıştı. Belgelerin ilk yayınlanmaya başladığı dönemde bu pazarlık gündeme gelmiş ve VATAN 4 Ocak 2011’de bu pazarlığı sürmanşet yapmıştı. Vatan gazetesinde yer alan haber şöyle:





Edelman’ın telgrafı



Edelman’ın Mayıs 2004 tarihinde Washington’a gönderdiği telgrafta Türkiye’nin alacağı uçaklarla ilgili bilgilere yer verildikten sonra Boenig yetkililerinin kendisine verdiği bilgiyi başkentine şu ifadelerle anlatmıştı: “Boeing’deki kontaklarımız bize Mart 2004’te xxxxx adında bir Türk işadamıyla tanıştıklarını, Bay xxxxx’in, Türk Maliye Bakanı’nın da THY’nin uçak alımları konusunu konuşmak üzere kendileriyle görüşmek istediğini, bu görüşme için aracılık yapmaya gönüllü olduğunu söylediğini anlattı. Boeing yetkilileriyle Maliye Bakanı (o dönemde Kemal Unakıtan) arasındaki görüşmede, Bakan Boeing’çilere, “Bay xxxx havacılık işini ve THY’nin ihtiyaçlarını çok iyi bilir” dedi. Görüşmenin hemen sonrasında Bay xxxxx, Boeing’e kendisini Türkiye’deki danışmanları olarak işe almanın Boeing’in Türkiye’de başarılı olmasını sağlayacağını söyledi. Ancak Boeing, Bay xxxxx’in bu talebini reddetti. “





‘Havacılıktan iyi anlar’



O dönemde yayınlanan Wikileaks belgelerinde, Unakıtan’ın Türkiye temsilcisi olmasını istediği kişinin ismi gizlenmişti. Ancak bu isim Taraf gazetesinin yayınlandığı belgelerde ortaya çıktı. Bu belgelere göre bu kişi Mehmet Emin Erkan. Habere göre, İsrail vatandaşı ve El Al’ın (İsrail Hava Yolları) eski genel müdürlerinden olan Rafi Harlev, 2004 martında Boeing’e geldi ve Erkan Şirketler Grubu’nun Yönetim Kurulu Başkanı olan Türk işadamı Mehmet Emin Erkan ile ExaGlobal Ortaklık’ın Yönetici Ortağı olan Ramiz Aydaşgil adındaki İsrailli bir işadamını onlara tanıştırdı. Bay Erkan, Boeing’e, Türk Maliye Bakanı’nın THY alımlarını konuşmak üzere Boeing’le görüşmek istediğini söyledi ve Maliye Bakanı ile bu buluşmayı ayarlamayı teklif etti. 1(Yorum: THY’nin üst düzey yönetimi Maliye Bakanlığı’na bağlı çalışıyor. ) Boeing’in Maliye Bakanı’yla görüşmesi esnasında, Bakan, Boeing’e, Erkan’ın havacılık işinden iyi anladığını ve THY’nin ihtiyaçlarının tamamen farkında olduğunda söyledi. Maliye Bakanı’yla toplantının hemen ardından, Bay Erkan Boeing’in bu piyasadaki başarısını garantilemek için, kendisini Türkiye’de danışman olarak tutmalarını Boeing’den istedi. Boeing Erkan’ın talebini reddetti.”





Zeyport ihalesine girdi



Rizeli iş adamı Mehmet Emin Erkan’ın adı ilk kez, Zeytinburnu’na yapılması ve yaklaşık 1.5 milyar dolara mal olması planlanan liman projesiyle duyuldu. 2006’da yapılan ihaleyi Rönesans ile Erkan’ın sahibi olduğu Koçhan Mühendislik ortaklığı kazandı. Erkan, 2006 yılında Kemal Unakıtan’ın oğlu Abdullah Unakıtan’a İstanbul’da villa sattığı iddialarıyla da gündeme gelmişti. Ancak Erkan iddiaları yalanlamış, “O villayı ben değil eski ortağım Esin İffet Atlı sattı” demişti.





Sevigen’in istifası



Mehmet Erkan’ın adı Mehmet Sevigen’in adının karıştığı ve CHP Genel Sekreter Yardımcılığı’ndan istifa etmesine neden olan arsa skandalına da karışmıştı. VATAN’ın ortaya çıkardığı skandalda, işadamı Özhan Erem’e ait, Beşiktaş’taki bir arasaya belediyenin imar izni vermemesi üzerine, Erem arsayı satmak zorunda kalmıştı. Arsayı ise Mehmet Emin Erkan ile Erol Kohen ortaklaşa satın almıştı. Bu alım işlemine ise Mehmet Sevigen aracılık etmişti. VATAN’ın ortaya çıkardığı bu skandalın ardından Sevigen istifa etmişti.





RİZELİ İŞ ADAMI MEHMET EMİN ERKAN



Erkan Şirketler Grubu’nun Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Emin Erkan, İmam Hatip Lisesi’ni ortaokul bölümünde terk ederek iş hayatına atıldı. İlk işi işportacılık olan Erkan, daha sonra kömür, maden ve inşaat sektörüne girdi. Kardeşleriyle birlikte Erkan İnşaat’ı kurdu. Saadet Partisi’nden siyasete atılarak İl Genel Meclis Üyesi olan Erkan kendisini, Milliyetçi Muhafazakar olarak tanımlıyor.