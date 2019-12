Unakıtan'dan vatandaşa çağrı

Maliye Bakanı Unakıtan, vatandaşa "20 milyar dolarlık altını ya kolunuza takıyorsunuz, ya yastık altına atıyorsunuz, lütfen bu varlıkları ekonomiye kazandırın" diye seslendi.





Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, TBMM Genel Kurulu’ndaki bütçe sunuşunda küresel ekonomik krizin Türkiye için büyük fırsatlar sunduğunu savunurken, "Kimse enseyi karartmasın, bizi iyi günler bekliyor" mesajı verdi. Vatandaştan yastık altındaki altınları ortaya çıkarmasını isteyen Unakıtan, bunun hesabını da yaparak 20 milyar dolarlık altının ekonomi dışında bulunduğunu açıkladı.



Para vermekle olmuyor



Dünyada krize karşı alınan önlemlerin piyasaları yatıştırmaya yetmediğini söyleyen Unakıtan, "Birçok önlemler alındı, bunlar trilyon dolarları ifade ediyor. Nereye gidiyor bu paralar? Para vermekle bu iş olmuyor. Bu işte güven ve istikrarı sağlayacak yapısal tedbirler almak lazım. Bu tedbirler de dünyayı bu duruma getirmiş olan yanlış sistemin düzeltilmesinden geçiyor. Reel ekonomiyle finans kesimi arasındaki makas mutlaka kapatılmalıdır. Bu kriz, üretmekten çok tüketmek suretiyle sanal finansal varlıklarla ekonominin döndürülemeyeceğini bize gösterdi."



Kriz nederniyle ticaretin daralacağını, büyümenin düşeceğini ve işsizliğin de bir miktar artacağını söyleyen Unakıtan, buna karşın 9 aylık dönemde yüzde 3 büyümesinin takdirle karşılanması gerektiğini belirtte. Unakıtan, Türkiye için resesyonun (durgunluk) söz konusu olmadığını savundu. "Herkes bir resesyondur tutturmuş" diyen Unakıtan, sözlerine şöyle devam etti: "Bir ülke iki çeyrek üst üste daralırsa, yani küçülürse o ülkede resesyon var demektir. Teknik tabiri budur. Türkiye eski büyüme rakamlarını göremeyecek, ama Türkiye’de resesyon diye bir şey söz konusu değildir."



’Tayyip Kaptan’



Türkiye’nin önünde bu krizlerle birlikte fırsatlar bulunduğunu savunan Unakıtan, şöyle konuştu: "Evet bu bizi etkileyecek, ama biz bunu fırsata çevirmenin yolunu bulacağız arkadaş. Kimse enseyi karatmasın. Türkiye’yi iyi günler bekliyor. Dünyadaki bu krizler gelecektir ama bu krizlere biz göğüs gereriz. Aldığımız önlemlerle hazırlıklı yakalandık. Kaptanın iyisi dalgalı, fırtınalı havalarda belli olur. Fırtına gelecek, gemi sallanacak, bazılarının midesi bulanacak ama bunu salimen limana çıkartırız. Ama kaptanın iyisi olacak ha! Kaptanın iyisini de biliyorsunuz."



20 milyar dolar nerede



Altına yapılan yatırımlara dikkat çeken Unakıtan, vatandaştan şöyle bir ricada bulundu: "2003’ten beri ekim ayına kadar 23.4 milyar dolar altın ithal etmişiz. Tonlarla altın ithal ediyoruz. Bu altınların da 4.5 milyar dolarını ihraç etmişiz. Geriye kalan 20 milyar, 15 milyar dolar nerede Allahınızı severseniz? Nereye gitti bu altınlar? Yastık altına. Ya kollarına takıyorlar, ya yastık altına atıyorlar. Halkımızdan şunu rica ediyorum, lütfen yastık altındaki bu varlıkları ekonomiye kazandırın. Bunları şirketlerimize koysak, güçlü şirketlerle ortaya çıksak kötü mü olur?"



Nasrettin Hoca’lı Çetin Altan’lı sunuş



Unakıtan, bütçe sunuşunda Nasrettin Hoca fıkralarına gönderme yapan çıkışlarla dikkati çekti. Unakıtan, milli gelir rakamına itiraz eden muhalefete, "Büyüme rakamlarına inanıyorsun da, gelir dağılımındaki rakamlara niye inanmıyorsun" diye seslendi. Unakıtan, petrol fiyatı konusunda da "Bizim gibi ithal eden ülkeler için sevindirici. Petrol satan ülkeler daha önce sevindiler nasılsa, biraz da biz sevinelim" dedi. Gazeteci Çetin Altan’la özdeşleşen "Enseyi karartmayalım" sözünü de anımsatan Unakıtan, "Kimse enseyi karartmasın, Türkiye’yi iyi günler bekliyor" dedi.



Bu yıl borsadan 1 milyar dolar çıktı



SERMAYE Piyasası Kurulu (SPK) ile Banka ve Ticaret Hukuku Enstitüsünün düzenlediği "AB Perspektifinden Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’nın Sermaye Piyasasına Etkileri" konulu uluslararası konferansta konuşan SPK Başkanı Turan Erol, bu yıl borsadan 1 milyar dolar düzeyinde çıkış olduğunu söyledi. Erol, bu konuda şu bilgileri verd: "2008’de yabancı yatırımcı yeni halka arzlardan yaklaşık 2 milyar dolarlık alım yapmış, borsadaki satışlar da 3 milyar dolar düzeyindeydi. İkisinin farkını aldığımızda 1 milyar dolarlık çıkış olduğunu görüyorsunuz. Ama bunu da borsadan çıkış olarak düşünmek lazım, Türkiye’den çıkış anlamında değil. Çünkü oradan çıkmıştır, dövize kaymıştır, oradan çıkmıştır gayrimenkule kaymıştır."



Oturmuş Nişantaşı’nda kahvesini içiyor vergi indirimi istiyor



Özel sektörün vergi indirimi taleplerine de değinen Kemal Unakıtan, şunları söyledi: "Vergileri indirin diyenlere sesleniyorum, ben yıllar yılı vergi indiriyorum. Neredesiniz siz yahu! Başka ülkede mi yaşıyorsunuz, yeni mi geldiniz Türkiye’ye? alkın fazla harcadığı konulara bakalım, en fazla gıda. Gıdada yüzde 60 indirdik ya. Çikolatadan bile indirdik, çocuklarımız yesin diye. Öyle Nişantaşı pazarlarına gidip de KDV indirilsin diyenlere ithaf ediyorum bunu. Halkın pazarlarına insinler, halkı dinlesinler. Öyle belli kimselerin lüks malları için bana kimse gelip ’KDV indirin’ demesin. Orada oturmuş, kahvesini veya başka şey içiyor, ’E bundan KDV’yi indirelim.’ Sonra. Türkiye’yi o eski günlere döndürtmeyiz biz. Türkiye’nin bu en zorlu günleri. At binenin, kılıç kuşananın. Bu işi ehli yapar."



2009 bütçesinde ne hedefleniyor



Giderler 262.2 milyar YTL



Gelirler 248.8 milyar YTL



Bütçe açığı 13.5 milyar YTL



Faiz dışı fazla ise 44 milyar YTL



Grafikli, şiirli bütçe görüşmesi



TBMM Genel Kurulu’nda 2009 yılı bütçesi görüşmelerini, Maliye Bakanı Kemal Unakıtan gazete kupürleriyle, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal grafik ve şiirlerle renklendirdi.



12 gün sürecek bütçe maratonunun ilk gününe "ekonomik kriz" damgasını vurdu. Baykal, hükümetin ekonomik krize yaklaşımı eleştirirken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bütçe yerine hükümetin genel siyasi politikalarına değinmeyi tercih etti.



Baykal, kürsüye ilk kez siyah bir grafik çantasıyla çıkıp ekonominin durumunu, 10 grafik eşliğinde anlattı.



Unakıtan’ın sunuş konuşmasında yağ ve tüp kuyruklarından örnek vermesi, Anayasa fırlatmanın yarattığı krizle ilgili gazete kupürlerini göstermesi, CHP’lilerin tepkisine neden oldu.



Unakıtan’ın konuşmasını, CHP’liler, "Bugüne gel, bugüne, şov yapma, sen krizden söz et" diye kesti. Unakıtan da, CHP’lilere "Çarşaf marşaf diye başladınız, belki değişirsiniz" karşılığını verdi.



Bahçeli’nin konuşmasını renksiz bulan AKP’lilerin çoğu dinlemedi. Bahçeli, bölücülük eleştirisi içeren konuşmasının bir yerinde, "Kardeşliğimize keskin bir yol ayrımı dayatılıyor" derken DTP’lilere baktı.



Başbakan Tayyip Erdoğan, hem Baykal hem de Bahçeli konuşurken sürekli not aldı. Erdoğan’a zaman zaman bakanları da bilgi notuyla destek verdi.