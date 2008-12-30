Unakıtan'a Danıştay şoku

Unakıtan'ın Bakanlık Başhukuk Müşaviri hakkında yapılan şikayeti işleme koymama kararı kaldırıldı.



Danıştay 1. Dairesi, Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın, Bakanlık Başhukuk Müşaviri ve Muhakemat Genel Müdürü Selahattin İnci hakkında, "Kayıp Trilyon davasında kararın temyiz başvurusundan vazgeçilmesi suretiyle Hazine'yi zarara uğrattığı" iddiasıyla yapılan şikayeti işleme koymamasına ilişkin 25 Mart 2008 tarihli kararını kaldırdı.



Maliye Bakanlığı Başhukuk Müşaviri Selahattin İnci hakkında, "Refah Partisinin kapatılması ve tüm mal varlığının hazineye intikaline ilişkin Anayasa Mahkemesi'nin 1998 tarihli kararı üzerine Maliye Bakanlığınca, parti mal varlığını usulsüz kullanmak suretiyle hazineyi zarara uğratan Parti idarecileri aleyhine açılan tazminat davası sonrasında Ankara 6. Asliye Hukuk Mahkemesince verilen davanın kısmen kabulüne, kısmen reddine ilişkin kararın temyiz başvurusundan vazgeçilmesi suretiyle hazineyi zarara uğrattığı" gerekçesiyle

soruşturma açılması istemiyle şikayette bulunuldu.



Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, İnci hakkındaki şikayeti işleme koymadı.



CHP Grup Başkanvekilleri Kemal Kılıçdaroğlu, Hakkı Suha Okay ve Kemal Anadol, İnci hakkındaki şikayetin işleme konulmamasına ilişkin Maliye Bakanı Unakıtan'ın 25 Mart 2008 tarihli kararına itiraz ettiler.

İtiraz üzerine dosyayı inceleyen Danıştay 1. Dairesi, Maliye Bakanı tarafından şikayetin işleme konulmamasına ilişkin verilen kararı kaldırarak, dosyayı Maliye Bakanlığına gönderdi.



Dairenin kararında, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun'da, "bu Kanuna göre memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında yapılacak ihbar ve şikayetlerin ciddi bulgu ve belgelere dayanması gerektiği, bu hükme aykırı bulunan ihbar ve şikayetlerin, Cumhuriyet başsavcıları ve izin vermeye yetkili mercile tarafından işleme konulmayacağı"nın hükme bağlandığı hatırlatıldı. Aynı Kanun'da ayrıca, "izin vermeye yetkili

mercinin, bu Kanun kapsamına giren bir suç işlendiğini bizzat veya yazılı şekilde öğrendiğinde bir ön inceleme başlatacağı"nın da öngörüldüğü belirtildi.



Kararda, dosyada yer alan şikayet dilekçesinde, şikayetçinin belli, şikayet konusu eylemlerin somut olduğu, kişi ve olay belirtildiği, iddiaların da ciddi bulgu ve belgelere dayandığı anlaşıldığından, 4483 sayılı Kanunun söz konusu hükümleri uyarınca; yetkili merci tarafından ön inceleme emri verilmesi, bu emre dayalı olarak ön inceleme raporu düzenlenmesi ve yetkili merci tarafından söz konusu ön inceleme raporu da göz önünde bulundurulmak suretiyle soruşturma izni verilmesine veya verilmemesine ilişkin bir kararın tesis edilmesi gerektiği vurgulandı.



Verilecek kararın türüne göre gerekli yazılı bildirimlerin yapılması, tesis edilen karara karşı itirazda bulunulması durumunda dosyanın Danıştay'a gönderilmesi gerektiğine işaret edilen kararda, bu nedenlerle itirazın kabulü ile Maliye Bakanı tarafından şikayetin işleme konulmamasına ilişkin olarak verilen kararın kaldırılmasına, dosyanın Maliye Bakanlığına gönderilmesine kararlaştırıldığı belirtildi.

