Unakıtan Wikileaks belgesini yalanladı

T24- Eski Maliye Bakanı ve AKP Eskişehir Milletvekili Kemal Unakıtan, 2004 yılındaki THY’nin uçak alımı görüşmelerinde, Boeing firmasına temsilci olarak tanıdığı bir işadamının alınması için tavsiyede bulunduğuna ilişkin Wikileaks belgelerini yalanladı.

Unakıtan, Benim böyle bir olaydan haberim yok. Böyle bir vaka yaşanmadı. Gidin, ABD Büyükelçisi’ne sorun. Bana niye soruyorsunuz?” dedi.

Dönemin ABD Büyükelçisi Eric Edelman imzalı bir belgede, THY’nin uçak alımı sırasında yaşandığı iddia edilen olay anlatılmıştı. 12 Mayıs 2004 tarihli belgeye göre, Türkiye’de dönemin Maliye Bakanı (Kemal Unakıtan) Fransız Airbus’la yarışan Boeing’e, tanıdığı bir işadımını danışman ve temsil olarak tavsiye etti.