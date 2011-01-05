T24 LogoT24 Logo
Gündem

Unakıtan Wikileaks belgesini yalanladı

Unakıtan Wikileaks belgelerinde iddia edildiği gibi bir olay yaşanmadığını söyledi.

05 Ocak 2011 02:00

 T24- Eski Maliye Bakanı ve AKP Eskişehir Milletvekili Kemal Unakıtan, 2004 yılındaki THY’nin uçak alımı görüşmelerinde, Boeing firmasına temsilci olarak tanıdığı bir işadamının alınması için tavsiyede bulunduğuna ilişkin Wikileaks belgelerini yalanladı.

 

Unakıtan, Benim böyle bir olaydan haberim yok. Böyle bir vaka yaşanmadı. Gidin, ABD Büyükelçisi’ne sorun. Bana niye soruyorsunuz?” dedi.

 

Dönemin ABD Büyükelçisi Eric Edelman imzalı bir belgede, THY’nin uçak alımı sırasında yaşandığı iddia edilen olay anlatılmıştı. 12 Mayıs 2004 tarihli belgeye göre, Türkiye’de dönemin Maliye Bakanı (Kemal Unakıtan) Fransız Airbus’la yarışan Boeing’e, tanıdığı bir işadımını danışman ve temsil olarak tavsiye etti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Meral Akşener’den Kanal İstanbul projesine şartlı ‘evet’...

Kazakistan'da irtifa kaybeden yolcu uçağı binaya girdi: En az 15...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24