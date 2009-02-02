Unakıtan espri yaptı!

Maliye Bakanı Unakıtan'ı hastanede ziyaret eden Sağlık Bakanı Akdağ, “Sağlık durumu iyi. Kendisi ayakta, bizimle sohbet edip, o klasik esprilerini bu sabah da yaptı" dedi.



Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Unakıtan'ı ziyaretinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Unakıtan'ın sağlık durumunun çok iyi olduğunu belirten Akdağ, "Malum her zamanki klasik espritüel haliyle bize espriler yaptı" dedi.



Doktorların, anjiyonun ardından bazı tetkiklerin daha yapılması gerektiğine karar verdiğini ileten Akdağ, bu tetkikler de yapıldıktan sonra gereken işlemlere hastanede karar verileceğini kaydetti.



Gazetecilerin soruları üzerine Akdağ, uzmanların şu anda önemli husus, komplikasyon, sıkıntılı bir durum tespit etmediklerini ifade etti.



Akdağ, "Zaten kendisi ayakta, bizimle sohbet edip, o klasik esprilerini bu sabah da yaptı. Zannediyorum hastanedeki uzman arkadaşlarımız gerekli tetkikleri tamamladıktan sonda aldıkları kararı siz değerli basın mensuplarına bildirecekler. Bugün, yarın tedavisiyle ilgili diğer husus da ortaya konulmuş olacak" diye konuştu.



Unakıtan'ın kalp krizi geçirmediğini, bazı şikayetleri olduğu için anjiyo yapıldığını bildiren Akdağ, değerlendirmelerin henüz tamamlanmadığını tekrarladı.



Akdağ, "Benim şu anda ifade edebileceğim husus, sağlık durumunun iyi olduğu, bizi ayakta karşılayıp bizimle sohbet edebildiği şeklindedir" dedi.



Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay da Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'a anjiyo yapıldığını anımsatarak, "Herhangi bir konsültasyon yok. Hocalarımız da zaten bilgi veriyorlar. Endişe edilecek bir durum yok. Bugün sanıyorum kontrolde kalacak. Gayet güler yüzlü gördüm. Dışarıda iyi haberler vereceğimi söyledim. Turizmcilerin iyi haber beklediğini söyledi. Sağlık diliyorum" diye konuştu.



Sanayi ve Ticaret Bakanı Zafer Çağlayan ise Bakan Unakıtan'ı gayet sağlıklı ve iyi gördüğünü belirterek, şunları söyledi:



"Kendisiyle şakalaştım. Burası son derece iyi bir hastane. Rektör ve hocalarımız sürekli ilgileniyorlar. Anjiyo yapılmış, bugün de 1-2 tetkiki var. Kendisi de gayet sağlıklı. Onun dışında kendisiyle şakalaştık, gayet iyi. Tetkikleri hocalarımız değerlendirecek, doktorlarımız karar verecek."



'Tansiyonunu kontrol altına almaya çalışıyoruz'



Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Uğur Erdener de Unakıtan'ın sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, dün koroner anjiyo yapılan Unakıtan'ın sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.



Unakıtan'ın rutin kan tetkiklerinin yapıldığını belirten Erdener, biraz yüksek olan tansiyonunun kontrol altına alınmaya çalışıldığını ifade etti.



Gazetecilerin soruları üzerine Erdener, Unakıtan'ın "hastaneden taburcu edildikten sonra fenalaşıp tekrar hastaneye gelmesi" gibi bir durumun söz konusu olmadığını ifade etti.



Bir başka soruya karşılık da Erdener, Unakıtan'ın sağlık sorununun, beyin cerrahisiyle ilgisi olmadığını kaydetti.



Prof. Dr. Uğur Erdener, tetkikler tamamlanınca sonuçlarına göre Unakıtan'ın taburcu edilip edilmeyeceğine karar verileceğini bildirdi.

