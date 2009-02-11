Unakıtan Cleveland Clinic'te

Kemal Unakıtan, eşi ve çocuklarıyla THY uçağı ile ayrıldığı İstanbul'dan önce New York'a gitti.New York JFK Havaalanı'nda New York Başkonsolosluğu yetkilileri tarafından karşılanan Unakıtan, daha sonra iç hatlara geçerek Ohio eyaletinin Cleveland kentine uçtu.Unakıtan ve ailesi Cleveland'a yerel saatle 21.30'da (TSİ 04.30) vardı. Kemal Unakıtan havalanından tedavi göreceği Cleveland Clinic'e gitti.Hastane yetkililerinden edinilen bilgiye göre Bakan Unakıtan, kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından hastaneye yatırıldı.Unakıtan ile, Cleveland Clinic Kalp ve Damar Hastalıkları Bölümü kardiyologlarından Dr. Murat Tuzcu'nun ilgilenmesi bekleniyor.Bakan'ın ne kadar süreyle hastanede kalacağı henüz bilinmiyor.