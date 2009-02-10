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Politika

Unakıtan, ABD'de Türk doktorlara emanet

Maliye Bakanı Unakıtan, tedavi için bugün New York'a hareket etti. Maliye Bakan'ın yerine Nazım Ekren vekalet edecek.

10 Şubat 2009 02:00

Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, tedavi için bugün New York'a hareket etti. Maliye Bakan'ın yerine Nazım Ekren vekalet edecek.

Yeni Maliye Bakanı kim olacak?

Tanı amaçlı koroner anjiyografi nedeniyle bir süre Hacettepe Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi gören Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, bugün ABD'ye gitti.

Edinilen bilgiye göre, bir hafta kaldığı Hacettepe Hastanesinden Pazar günü taburcu olan Unakıtan'a ABD'de çeşitli tetkikler yapılacak. Tetkik sonuçlarına göre de tedavisi gerçekleştirilecek.

Bu arada Maliye Bakanı Unakıtan'a ABD'de bulunduğu süre içerisinde Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nazım Ekren vekalet edecek.

Vekalete ilişkin karar da bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

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