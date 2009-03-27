Ün-Kınay çifti boşanıyor

Manken Emine Ün oyuncu eşine boşanma davası açtı: İlişkimiz çekilmez hale geldi..





Altı yıl önce başlayan Emine Ün ile oyuncu Emre Kınay'ın evliliğinde, bir süredir kulaktan kulağa dolaşan boşanma iddiaları gerçek oldu. Ünlü çiftin evliliği resmi olarak boşanma noktasına geldi.

Sabah'ın haberine göre 4 yaşında Duru isminde bir kız çocuk sahibi olan çiftin ayrılık nedeni ise şiddetli geçimsizlik... İstanbul Kadıköy Aile Mahkemesi'nde avukatı aracılığı ile önceki gün boşanma davası açan Emine Ün dilekçesinde, anlaşmazlıklarının şiddetli geçimsizlik seviyesine ulaştığını ve evlilik birliğinin temelinden sarsıldığını belirtti.



Uzlaşmaya vardık



Aralarındaki ilişkinin "çekilmez" hale geldiğini ve evliliğin devamı halinde başta çocukları olmak üzere her iki tarafın göreceği zararın büyüyeceğini belirten Emine Ün, mal paylaşımı konusunda da uzlaştıklarını belirtti. Kınay çiftinin anlaşmalı boşanma davası önümüzdeki günlerde Kadıköy Aile Mahkemesi'nde görülecek.