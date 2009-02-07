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Spor

Umut'un çıkışı sürüyor

Trabzonspor'un Ankaragücü'nu mağlup ettiği maçta galibiyeti getiren golü kaydeden Umut, ligdeki gol sayısını 8'e yükseltti.

07 Şubat 2009 02:00


Trabzonspor'un Ankaragücü'nu 2-1 mağlup ettiği maçta takımına galibiyeti getiren golü kaydeden Umut Bulut, bu sezon ligdeki gol sayısını 8'e yükseltti.

Trabzonspor'un uzatma dakikalarında attığı golle Ankaragücü karşısında 2-1 galip gelmesini sağlayan Umut Bulut, bordo-mavili forma altında en iyi dönemini yaşıyor.

Umut Bulut, Ankaragücü karşısında attığı golle 8 golü bulunan takım arkadaşı Gökhan Ünal'ı da yakalamış oldu.

Trabzonspor'a geldiği 2006-2007 sezonunda ilk 19 haftayı 5 golle kapatan Umut Bulut, geçen sezonda aynı dönemde 6 gol atmıştı.

Umut bu sezon ise, Antalyaspor, Konyaspor, Gençlerbirliği, Kayserispor, Kocaelispor, Bursaspor, Ankaraspor ve Ankaragücü maçlarında 1'er gol kaydetti.

UMUT'UN AÇIKLAMALARI

Umut Bulut, Ankaragücü maçına iyi başladıklarını belirterek, ''İlk dakikalarda pozisyonlar yakaladık. Gol yapabilseydik farklı olurdu. Genel anlamda İyi oynadığımızı söyleyemem. Rakibimiz de iyi mücadele ederek oyunumuzu bozdu. Ancak zora giren maçı kazanmasını bildik. Önümüzdeki maçlar için iyi bir ders oldu. Bundan sonra daha çok konsantre olacağız'' dedi.

Umut, son dakikada attığı golü hissettiğini ifade ederek, ''Forvet oyuncularının hisleri vardır. O an topun geleceğini hissettim. Gol son dakikada olunca farklı bir sevinç oluyor. Takım olarak çok büyük sevinç yaşadık. Güzel bir duygu'' diye konuştu.

Gelecek hafta Beşiktaş ile zorlu bir maça çıkacaklarını ifade eden Umut, ''Sonuçta bir derbi maç. İyi hazırlanıp iyi mücadele edip deplasmandan galip dönmek ve yolumuza devam etmek istiyoruz'' diyerek sözlerini tamamladı.

Trabzonspor'un ilk golünü atan Tayfun Cora ise, ''Takım olarak iyi mücadele ettik. Maçı bırakmadık. Beraberlik anlarında bile takımda galip geleceğimizin inancı vardı. Biliyoruz ki iyi mücadele galibiyet getirir. Ben de katkı yaptığım için mutluyum. Önemli olan bunu devam ettirmek. Bunu başaracak güçteyiz. Önümüzde 3 aylık süre var. Arkadaşlarla konuşuyoruz 3 ay elimizden geldiği fedakarlık yaparak birbirimize destek olarak mutlu sona ulaşmak istiyoruz'' diye konuştu.

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