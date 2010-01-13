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Umutsuz Ev Kadını'ndan striptiz

Umutsuz Ev Kadınları dizisinin Susan Mayer'ı Teri Hatcher, dizinin yeni çekilen bölümünde striptiz yaptı.

13 Ocak 2010 02:00

5Umutsuz Ev Kadınları dizisinin Susan Mayer'ı Teri Hatcher, dizinin yeni çekilen bölümünde striptiz yaptı.

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 50 yaşını doldurmasına sadece birkaç yıl kaldığı halde formundan hiçbir şey kaybetmediği görülen Teri Hatcher, söz konusu bölümde, bir striptiz kulübünde sahneye çıkıp önce dans ediyor, sonra da soyunmaya başlıyor. Hatcher'ın böyle cüretkar bir adım atmasının nedeni ise kocası Mike Delfino'nun sık sık striptiz kulüplerine gittiğini öğrenmesi. Kendisi de bizzat striptiz yaparak kocasına ders vermeyi amaçlayan Susan Mayer'ın şovu maalesef yarım kalıyor. Çünkü kocası onu kucaklayıp evlerine götürüyor.

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