Umutsuz Ev Kadını’na tokat mahkemelik

T24- Yapımcısının kendisine vurduğunu ve ardından dizi kadrosundan çıkarıldığını iddia eden Nicolette Sheridan’ın davasında Umutsuz Ev Kadınları dizisinin oyuncuları da dinlenecek..



Milliyet'in haberine göre, ABD’nin izlenme rekorları kıran dizisi Desperate Housewives (Umutsuz Ev Kadınları) dizisinde beş sezon ‘Edie Britt” oynayan aktris Nicolette Sheridan’ın(49), dizi yapımcısına açtığı dava Hollywood’da geniş yankı buldu. Sheridan’ın perşembe günü duruşması yapılan davasında dizinin diğer yıldızları Eva Longoria, Teri Hatcher, Marcia Cross ve Felicity Hoffman’ın isimleri de “potansiyel tanık” olarak yer aldı.

Los Angeles Yüksek Mahkemesi’nde görülen davada Sheridan, 2008 yılında çekimlerde bir sahne provası esnasında yapımcı Cherry’nin kendisine vurduğunu ve olaydan kısa süre sonra dizideki karakteri öldürülerek rolüne son verildiğini öne sürdü.

2007 yılında yapım ekibinin rolünü proje sonuna kadar oynayacağının taahhüt ettiğini söyleyen Sheridan, kişisel bir mesele yüzünden projeden çıkarılarak kendisine haksızlık edildiğini iddia etti ve yargı yoluna başvurdu. Sheriden yapımcı ve yapım şirketi “Touchstone”dan 5 milyon dolar tazminat talep etti. Yapımcı Cherry’nin avukatları ise, yapımcının rol için yönlendirmeye çalışırken kafasını çevirdiği Sheridan’ın yanlış anladığını söyleyerek iddiaları reddediyor.