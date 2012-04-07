Umutsuz Ev Kadını yarışmadan çekildi

Evrim Solmaz, başrol arkadaşı Songül Öden’e En İyi Kadın, kendisine En İyi Yardımcı Kadın Ödülü adaylığı verilmesine isyan etti

Milliyet'in haberine göre, bu yıl 3.'sü düzenlenecek olan “Antalya Televizyon Ödülleri”, yaşanan tartışmalar nedeniyle gündemden düşmüyor.

Ay Yapım'ın yarışmadan çekilmesinin ardından Kanal D'nin ilgiyle izlenen dizisi "Umutsuz Ev Kadınları"nın Zeliş'i Evrim Solmaz da adaylıktan çekildi. Solmaz, kendisiyle aynı dizide başrolü paylaştığı Songül Öden "En İyi Kadın Oyuncu" dalında adayken kendisinin "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu" olarak gösterilmesine anlam veremedi.

Başrolken yardımcı oyuncu kategorisinde değerlendirilmesine tepki gösteren Solmaz, bu nedenle yarışmadan çekildi. "Umutsuz Ev Kadınları" dizisinin yapım şirketi Medyapım da orijinal versiyonda Eva Longoria'nın rolünü canlandıran Solmaz'ın kararına destek verdi ve "Umutsuz Ev Kadınları dizisi başrol oyuncularından Evrim Solmaz, yapımcı firma Medyapım verdikleri ile ortak karar ile 3. Antalya Televizyon Ödülleri'nde aday gösterildiği 'En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu" adaylığından çekildi" açıklamasını yaptı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Antalya Kültür Sanat Vakfı( AKSAV) tarafından düzenlenenen “3. Antalya Televizyon Ödülleri” 21 Nisan 2012 Cumartesi Antalya Mardan Palace Otel’de düzenlenecek.