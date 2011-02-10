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UMUTLAR SABAHA KALDI AFŞİN (A.A)

10 Şubat 2011 22:12

-UMUTLAR SABAHA KALDI AFŞİN (A.A) - 10.02.2011 - Kahramanmaraş Afşin-Elbistan B Termik Santrali için kömür üretimi yapılan alanda yaşanan göçük nedeniyle haber alınamayan 9 kişiyi arama ve kurtarma çalışmalarına ara verildi. Edinilen bilgiye göre, Genel Kurmay Başkanlığına ait 2 arama kurtarma helikopteri ile yürütülen arama kurtarma çalışmalarına sağlıklı sonuç alınamayacağı gerekçesiyle ara verildi.  Göçükte kaybolan Hacı Mehmet İpek, Muhsin Koşan, Adnan Demir, Tuğran Gökhan, Nail Yılmaz, Kemal Elmas, Cuma Yıldırım, Aydoğan Polat ve Halil Tatlı'yı arama ve kurtarma çalışmalarına yarın hava aydınlandığında yeniden başlanacak.

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