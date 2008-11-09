Umut yolculuğunda bebeğini bırakmadı

Solunum cihazına bağlı Şirvan Duran tedavisi için helikopterle Denizli'den Ankara'ya götürüldü. Heyecanlandığı için uyutulan 9 yaşındaki Şirvan bebeğine sıkı sıkı sarıldı..



Denizli'de geçirdiği trafik kazası sonucu felç olan ve solunum cihazına bağlı olarak hayatta kalma mücadelesi veren 9 yaşındaki Şirvan'ın çığlığını Sağlık Bakanı Recep Akdağ duydu. Minik kız, tedavi için helikopterle Ankara'ya götürüldü. Annesinin öperek 'umuda yolculuğa' uğurladığı Şirvan, uyutularak çıkarıldığı yolculuğunda bebeğini yanından ayırmadı.



Türkiye sahip çıktı



Trafik magandasının çarpması sonucu solunum cihazına bağlı halde yatağa mahkûm olan ve annesi 220 YTL'lik faturayı ödeyemediği için elektriklerin kesilmesi halinde ölümle burun buruna kalacak olan Şirvan Duran, Ankara'da sağlığına kavuşacak. Sabah'ın dramını manşete taşıdığı Şirvan'a, Sağlık Bakanı Recep Akdağ sahip çıktı. Adana, Trabzon, İstanbul, İzmir, Denizli, Ankara, Amasya'nın yanı sıra Çin'den yardım eli uzanan Şirvan dün helikopterle Ankara'ya götürüldü. Bakan Akdağ'ın söz vermesi üzerine dün sabah 112 Acil Servis'ten sorumlu Denizli Sağlık Müdür Yardımcısı Mustafa Yorgancı ile 5 kişilik sağlık ekibi Şirvan'ın evine geldi. Küçük kız muayene edildikten sonra sağlık ekibi tarafından Kınıklı Stadı'nda bekleyen helikoptere taşındı. .



Annesi karayoluyla



Helikopterin havalanmasından 10 dakika sonra Şirvan'ın korkudan tansiyonu düştü, kalp ritmi bozuldu. Bunun üzerine helikopter Honaz'da boş bir arsaya indi. Çok sayıda vatandaşın akın akın geldiği helikopterin yanına anında 4 adet 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Küçük kızın tansiyonu ve kalp ritmi normale döndükten sonra helikopter yeniden yola çıktı. Denizli Sağlık Müdür Yardımcısı Mustafa Yorgancı, küçük kızın korkuya bağlı tansiyon düşüklüğü yaşadığını ve buna bağlı olarak kalp ritminin bozulduğunu belirterek, gerekli müdahalenin yapıldığını söyledi. Yorgancı, Şirvan'ın sağlık durumunun yerinde olduğunu bildirdi. Helikopterde yer olmadığı için anne de karayoluyla Ankara'ya gitti.

