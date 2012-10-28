Neslihan Atagül’e Tokyo'dan büyük ödül

Altın Koza’da iki kez "Umut Veren Kadın Oyuncu" ödülünü alan Neslihan Atagül’e Tokyo’dan “En İyi Kadın Oyuncu” ödülü.

Yeşim Ustaoğlu'nun yönettiği “Araf” filmi Asya'nın en önemli festivallerinden olan Uluslararası Tokyo

Film Festivali’nde ana yarışma bölümünde yer aldı.

Neslihan Atagül, filmdeki performansıyla bu yıl 25.'si düzenlenen festivalde “En İyi Kadın Oyuncu” ödülüne layık görüldü.

Tokyo’dan “En İyi Kadın Oyuncu” ödülünü alan Atagül, Altın Koza Film Festivali'nden ise iki kez "Umut Veren Kadın Oyuncu" ödülünü almıştı.

Genç oyuncu, 2007 yılında Nihat Durak’ın yönettiği ‘İlk Aşk’ ve yine Araf filmindeki rolüyleriyle Altın Koza’da iki kez aynı ödülün sahibi olmuştu.

Atagül ayrıca Moskova 2morrow Film Festivali'nde

"Şimdinin ve Geleceğin En İyi Oyuncusu" ödülünü aldı.