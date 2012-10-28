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Kültür-Sanat

Neslihan Atagül’e Tokyo'dan büyük ödül

Atagül, Altın Koza'da ikinci kez 'Umut Veren Kadın Oyuncu' ödülü almasıyla gündeme gelmişti

28 Ekim 2012 19:04

Altın Koza’da iki kez "Umut Veren Kadın Oyuncu" ödülünü alan Neslihan Atagül’e Tokyo’dan “En İyi Kadın Oyuncu” ödülü.

Yeşim Ustaoğlu'nun yönettiği “Araf” filmi Asya'nın en önemli festivallerinden olan Uluslararası Tokyo 
Film Festivali’nde ana yarışma bölümünde yer aldı.
 
Neslihan Atagül, filmdeki performansıyla bu yıl 25.'si düzenlenen festivalde “En İyi Kadın Oyuncu” ödülüne layık görüldü.
 
Tokyo’dan “En İyi Kadın Oyuncu” ödülünü alan Atagül, Altın Koza Film Festivali'nden ise iki kez "Umut Veren Kadın Oyuncu" ödülünü almıştı.
 
Genç oyuncu, 2007 yılında Nihat Durak’ın yönettiği ‘İlk Aşk’ ve yine Araf filmindeki rolüyleriyle Altın Koza’da iki kez aynı ödülün sahibi olmuştu.
 
 
Atagül ayrıca Moskova 2morrow Film Festivali'nde
"Şimdinin ve Geleceğin En İyi Oyuncusu" ödülünü aldı.
 

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