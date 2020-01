Umut Vakfı: Yasaklar ülkesi olmamalıyız

Umut Vakfı tarafından 28 Eylül Bireysel Silahsızlanma Günü’nde Taksim’de yapılması planlanan “Sessiz Ayakkabıların Yürüyüşü” İstanbul Valiliği'nce yasaklandı.



Vakıf yönetimi de, toplumsal barış ve uzlaşmaya önemli bir katkı sunan “Sessiz Ayakkabılar”ın yürüyüşünü yapmamaya karar verdi.

Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılacak

Her yıl ortalama 4500 kişinin bireysel silahlarla can verdiği Türkiye’de “bireysel silahsızlanmanın önemine dikkat çekmek ve bu konudaki toplumsal birlikteliğin güçlenmesini sağlamak” amacıyla Umut Vakfı’nca her yıl ‘28 Eylül Bireysel Silahsızlanma Günü’nde Taksim’de düzenlenen ve geleneksel hale gelen “Sessiz Ayakkabıların Yürüyüşü” etkinliğine İstanbul Valiliği geçen yıl olduğu gibi bu yıl da, “Taksim yasağı”nı gerekçe göstererek “izin” vermedi.



Valilik, Umut Vakfı’na programın 28 Eylül'de saat 10:30’da Taksim Atatürk Anıtı’na sadece çelenk bırakılması olarak değiştirilmesi koşuluyla yapılabileceğini bildirdi.

'Acı paylaşmakla azalır yasaklarla değil'

“Sessiz Ayakkabıların Yürüyüşü”nün geleneksel olarak 12 yıl aralıksız gerçekleştirildiğinin altını çizen Vakıf yönetimi, “Bireysel silahlarla her yıl adeta bir savaştaymışçasına insanlarımızı kaybederken bu yasak bizimle birlikte yakınlarını kaybeden tüm aileleri de derinden üzmüştür. Barış dili ve kültürünü hâkim kılmaya önemli ölçüde katkı sunan bu etkinliğe yasak kararı silahların da can almaya devam etmesine sessiz kalınması anlamına gelmektedir" açıklamalarında bulundu. Yönetim, "Yasaklar koyarak, yasakları sürdürerek geçmişle insanların yüzleşmesini önleyemezsiniz. Acı paylaşmakla azalır, yasaklarla değil” dedi. Umut Vakfı tarafından 2001 yılından beri Taksim Meydanı’nda gerçekleştirilen etkinlikte bireysel silahlar nedeniyle yakınlarını kaybeden aileler bir araya geliyor.