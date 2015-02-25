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Umut Oran'dan Ethem Sancak hakkında suç duyurusu

CHP'li Umur Oran, Ethem Sancak hakkında 'örgüt kurmak' gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu

25 Şubat 2015 14:33

CHP Milletekili Umut Oran, Akşam Grubu sahibi Ethem Sancak ile Akşam, Güneş ve Star gazetesi yöneticileri hakkında“suç işlemek için örgüt kurmak, hukuka aykırı suç isnadı, suç için anlaşma ve işlenmediğini bildiği halde sahte kanıt yaratarak suç uydurdukları”gerekçesiyle 7 yıldan 27'şer yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları amacıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Umut Oran'ın bugün Ankara Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduğunu bildirdi. Suç duyurusunu kısa bir yazılı açıklama ile duyuran Umut Oran, “İktidarı elinde bulunduran muktedirler, Goebbels taktikleriyle ne kadar büyük yalan söylerse söylesin bu iftirayı atanlardan hesap soracağım. Ethem Sancak ve sahibi olduğu havuz gazetelerinin yöneticileri hakkında çete kurup, suç uydurdukları gerekçesiyle bugün suç duyurusunda bulundum. CHP Genel Merkezi de 30’u aşkın suç duyurusunda bulundu, ben de hem idari, hem adli her yoldan 18 ayrı girişimde bulundum. Bu işin peşini bırakmayacağız” dedi.

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