<a rel="nofollow" name="_GoBack"><br /><span style="FONT-SIZE:14pt;" class="arabaslik">Hülya Karabağlı<br /></span><br /><span style="FONT-SIZE:14pt;" class="arabaslik">T24/ANKARA <br /></span><br />Ekonomik kriz uyarısı yapan CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran, “ Mahşerin dört atlısı kapıda duruyor. Cari açık, borç stoku, faiz ve hane halkı borcu alarm veriyor. Enflasyon canavarı tekrar hortladı. Mezarından zombi gibi kalktı” dedi. <br /><br /><br /><span style="FONT-SIZE:14pt;" class="arabaslik">Mahşerin dört atlısı kapıda <br /></span><br />Son ekonomik gelişmeleri değerlendiren Umut Oran’ın dikkat çektiği noktalar şöyle: Türkiye’nin borç stoku mevcut iktisat politikaları nedeni ile krize girmeden önceki Yunanistan, İspanya, İrlanda ekonomilerine benziyor. Çünkü mahşerin dört atlısı kapıda duruyor. <br /><br />Ekonomik kıyametin taşıyıcıları cari açık, borç stoku, faiz ve hane halkı borcu alarm veriyor. Bu politika devam ederse Türkiye krize girebilir ve bu krizin sonu da kıyamet olur. Mahşerin dört atlısı kapıda duruyor: Cari açık, borç stoku, faiz ve hane halkı borcu alarm veriyor. Enflasyon canavarı tekrar hortladı. Mezarından zombi gibi kalktı. Hükümet sepete çok fazla yumurta koydu ve sepet sallanıyor. <br /><br /><br /><span style="FONT-SIZE:14pt;" class="arabaslik">Yumurtalar kırılmak üzere <br /></span><br />Bu şu demek: Yumurtalar kırılmak üzere! Bunun sinyali enflasyonun yeniden dirilmesi, doların yüzde 30 değer kazanması ile gözüküyor. Halkımızı uyarıyorum, daha fazla borçlanmayın, yapabiliyorsanız tasarrufu artırın, gelecek krize karşı hazırlanmak için şimdiden kemerleri sıkmaya başlayın. Artık AKP’nin janjanlı paketi açılmış, gerçek ortaya çıkmıştır. Yapmamız gereken tek şey bu paketin içindeki evimizin dışına atmaktır. <br /><br />Şu an Türkiye’nin içinde bulunduğu manzara şu, borç stoku yüksek, cari açık yüksek, faiz oranı yüksek ve hane halkının borcu yüksek. Yani çok fazla risk var. Hükümet sepete çok fazla yumurta koydu ve sepet sallanıyor. Bu şu demek: Yumurtalar kırılmak üzere! Bunun sinyali enflasyonun yeniden dirilmesi, doların yüzde 30 değer kazanması ile gözüküyor. <br /><br /><br /><span style="FONT-SIZE:14pt;" class="arabaslik">Kemerler sıkılmaya başlasın <br /></span><br />Halkımızı uyarıyorum, daha fazla borçlanmasın, yapabiliyorsa tasarrufunu artırsın ve gelecek krize şimdiden hazırlanmak için kemerleri sıkmaya başlasınlar. Artık AKP’nin janjanlı paketi açılmış, gerçek ortaya çıkmıştır. Yapmamız gereken tek şey bu paketin içindeki evimizin dışına atmaktır. <br /><br />Bu tehditler varken AKP’nin uyguladığı ekonomi politikaları devam ederse Türkiye krize girebilir ve bu krizin sonu kıyamet olur, çünkü AKP politikaları sebebiyle artık halkımız da çok borçlu. <br /><br /><br /><span style="FONT-SIZE:14pt;" class="arabaslik">Türkiye’nin gideri gelirinden fazla <br /></span><br />Türkiye’nin borç stoku mevcut iktisat politikaları nedeni ile krize girmeden önceki Yunanistan, İspanya, İrlanda ekonomilerine benziyor. Çünkü mahşerin dört atlısı kapıda duruyor, cari açık, borç stoku, faiz ve hane halkı borcu alarm veriyor. Bu şu demek, Türkiye’nin gideri gelirinden fazla yani borç alması lazım. Eğer borç alamazsa büyümeyi sürdüremez. <br /> <br /><br /><span style="FONT-SIZE:14pt;" class="arabaslik">Hükümet Türkiye’yi borçlanarak yönetiyor <br /><br /></span>Peki hükümet ne yapıyor? Mahşerin üçüncü atlısını ekonomik kıyamete çağırıyor. AKP bu sorunu çözmek için sıcak paraya bel bağlamış durumda. Bunun için faiz oranlarının yükselmesine seyirci kalıyor. AB Merkez Bankası faiz oranını %1’e indirdi, Türkiye’de TCMB faiz oranını %12,5’da tutuyor. Yani AKP, 12 kat fazla para ödeyerek borç alabiliyor. Neden? Çünkü hükümet Türkiye’yi ancak borçlanarak yönetebiliyor. <br /><br />Bu sebeple önce döviz kuru arttı, faiz oranları yükseldi, hükümet de bütçeye ek gelir sağlamak için KDV ve ÖTV oranlarını arttırdı. Yani hem hatayı hükümet yaptı hem de faturayı vatandaşa çıkardı. Zaten zar zor ailesini geçindiren halkımızın sırtındaki küfeye yeni taşlar ekledi. Ne oldu? Enflasyon canavarı tekrar hortladı. Mezarından zombi gibi kalktı. <br /><br />Hane halkının borç stoku 2003 yılında 13,4 milyar TL, 2011 yılının Eylül ayına gelindiğinde 236,6 milyar TL’ye ulaştı. Halkın 9 yıllık AKP iktidarı döneminde toplam borç stoku yüzde 765 arttı. <br /><br /><br /><br /><br /></a>