Umut Oran: Gazetecilerin kayıp hakları için elimden geleni yapacağım



Hülya Karabağlı



T24/ ANKARA



CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran, Van depreminde yaşamlarını yitirerek görev şehidi olan DHA muhabirleri Sebahattin Yılmaz ve Cem Emir’i anmak için Yüksel Caddesi’nde bir araya gelerek ‘Sesimizi duyan var mı’ diyen gazetecileri yalnız bırakmadı. Oran, “AKP hükümetlerinin el koyduğu, gasp ettiği gazeteci haklarının iadesi için elimden geleni yapacağım. Başta ‘yıpranma hakkı’ olmak üzere basın mensuplarının çağdaş çalışma koşullarına kavuşması için yasa teklifi hazırlığına başladım” dedi.



Oran, Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Ankara Şubesi’nin Cem Emir ve Sebahattin Yılmaz’ı anmak için Yüksel Caddesi’nde İnsan Hakları Anıtı önünde düzenlediği anma toplantısına CHP Grup Başkanvekili Ülker Tarhan ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ile birlikte katıldı.



Toplantı sonrasında açıklama yapan CHP’li Oran şöyle konuştu:



“Cem Emir ve Sebahattin Yılmaz’ın görevleri başında yaşamlarını yitirmeleri medya mensuplarının hangi koşullarda mesai mefhumu olmaksızın çalıştığını bir kez daha ortaya koydu. AKP döneminde gazetecilerin başta yıpranma payı olmak üzere kaybettikleri tüm hakların farkındayım. Buradan şunu duyurmak isterim ki Türkiye’deki medya mensuplarının AB’deki, gelişmiş ülkelerdeki meslektaşlarıyla aynı haklara sahip olması için bir yasa teklifi hazırlığına başladım. Teklifi 14 Ocak Çalışan Gazeteciler Bayramı öncesinde TBMM’ye sunacak ve Meclis zeminlerinde takipçisi olacağıma buradan söz veriyorum. Ayrıca Van ve Erciş’te birer caddeye Cem Emir ve Sebahattin Yılmaz’ın isimlerinin verilmesini de Çevre ve Şehircilik Bakanı’na yönelttiğim soru önergesiyle önerdim. Bunu yapmak da hepimizin borcudur.





