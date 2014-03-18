Umut Oran: Başbakan ile Bilal Erdoğan arasında geçen görüşmelerin sinyalleri elimde

Arzu Yıldız / Ankara

CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran, 17 Aralık operasyonunun ardından Başbakan Tayyip Erdoğan ile oğlu Bilal Erdoğan arasında geçtiği öne sürülen telefon görüşmeleriyle ilgili soru önergesi vererek, “17 Aralık 2013 tarihinde gerçekleştirilen Büyük Rüşvet ve Yolsuzluk Operasyonu’nun yapıldığı saatlerde Recep Tayyip Erdoğan ve aile fertleri arasında gerçekleşen telefon görüşme trafik ve sinyal (HTS) kayıtlarına dair tarafıma ulaşan bazı bilgiler bulunmaktadır” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran, Başbakan yardımcısı Bülent Arınç'ın yanıtlaması istemiyle soru önergesinde verdi.

Oran, soru önergesinde Bilal Erdoğan, Sümeyye Erdoğan ve Tayyip Erdoğan ile ilgili telefon trafiğini sordu.

İşte umut Oran’ın yönelttiği o sorular: “17 Aralık 2013 tarihinde gerçekleştirilen Büyük Rüşvet ve Yolsuzluk Operasyonu’nun yapıldığı saatlerde Recep Tayyip Erdoğan ve aile fertleri arasında gerçekleşen telefon görüşme trafik ve sinyal (HTS) kayıtlarına dair tarafıma ulaşan bazı bilgiler bulunmaktadır. Bu kapsamda;

1. Recep Tayyip Erdoğan’ın kızı Sümeyye Erdoğan, 17.12.2013 tarihinde Ankara’daki ikametlerinin bulunduğu Subayevleri semtinden saat 08:01:04’te kendisine ait 530..... numaralı cep telefonu ile Bilal Erdoğan’ın kullandığı 533...... numaralı cep telefonunu arayıp 14 saniyelik bir görüşme yaptı mı?

2. Bu görüşmenin üzerine Recep Tayyip Erdoğan, saat 08:02:56’da Ankara Subayevlerindeki ikametinde bulunduğu sırada kullanmış olduğu 536..... numaralı telefondan İstanbul Kısıklı’da bulunan Bilal Erdoğan 530...... ile 240 saniyelik bir görüşme yaptı mı?.

3. Bilal Erdoğan da aynı gün İstanbul Üsküdar Emniyet Mahallesi ve Bulgurlu’da iken 530..... numaralı telefonundan Ankara Subayevleri’ndeki Recep Tayyip Erdoğan’ı arayarak saat 08:12:00’da 73 saniye, 11:17:43’te ise 160 saniyelik bir görüşme yaptı mı?

4. Recep Tayyip Erdoğan İstanbul’daki “paraların sıfırlanmasına” yardımcı olması ve “paraların dağıtılacağı adreslerin listesini vermesi” için kızı Sümeyye’ye aynı gün acilen İstanbul’a gitmesi talimatı verdi mi?

5. 17 Aralık 2013’te aynı gün THY’nin saat 09.00’daki İstanbul uçağına yetişmek için Esenboğa Havalimanına hareket eden Sümeyye Erdoğan, Esenboğa Havalimanı yakınında Akyurt Kavşağı’nda iken saat 08:53:21’de 505..... numaralı koruma polisi T.Acar’ı aradı mı?

6. Sümeyye Erdoğan ve T.Acar, THY’nin TK2123 sefer sayılı uçağıyla 17.12.2013 günü saat 09.00 İstanbul’a birlikte gittiler mi? Bu uçuşta Sümeyye Erdoğan Business Class’ta 01F, T. Acar ise 01D numaralı koltuklarda mı uçtular?

7. TK 2123 sefer sayılı bu uçuşta eski bakanlardan Koray Aydın da 2D numaralı koltukta seyahat ettiği doğru mudur?

8. Kızı Sümeyye Erdoğan’ın “paraları sıfırlama” işlemine yetişip yetişmediğini merak eden Recep Tayyip Erdoğan aynı gün saat 10.31.32’de 530........ numaralı telefonundan İstanbul Bağcılar İstoç Oto Center bölgesinde bulunduğu sırada kızı Sümeyye Erdoğan’ı 530...... arayıp 82 saniyelik bir görüşme yaptı mı?

9. Bu görüşmenin ardından Sümeyye Erdoğan, 11:05:31’de Kısıklı’da bulunan abisi Bilal Erdoğan’ı arayarak paraları sıfırlamaya başlayabileceklerini bildirdi mi?

10. Gün içerisinde gelişmeleri Ankara ve Konya’da takip eden Recep Tayyip Erdoğan gün boyunca Bilal Erdoğan ile saat 11:17:43, 11:44:26, 15:40:12 ve 23:15:58’te tekrar görüştü mü?

11. Recep Tayyip Erdoğan’ın saat 23.15’te Konya’da iken oğlu Bilal ile yaptığı ve basına da yansıyan vagus.tv/wp-content/uploads/2014/03/2c6435c4a9b1ea85_560x250.jpg görüntüdeki telefon konuşmasının içeriği nedir?

12. İstanbul Başsavcılığı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne 15 Aralık 2013 tarihi ve sonrasındaki telefon dinleme-izleme, sinyal bilgileri (HTS) kayıtlarını yok etme talimatını neden verdi? Yok etme talimatındaki amaç HTS kayıtlarının tamamen yok etmek midir?

13. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın Türkiye İletişim Başkanlığı (TİB) üzerinden de 3 GSM şirketine benzeri biçimde HTS kayıtlarının silinmesi talimatı verildi mi?

14. TİB’in 5 yıl saklaması gereken söz konusu HTS kayıtlarını acilen silinmesini istemesinin gerekçesi nedir?

15. Haberleşme Bakanlığı ve TİB’in HTS kayıtlarının silinmesi talimatı ilgili yasa ve yönetmeliğe aykırı değil mi?

16. Yasaya açık aykırılık nedeniyle Türkiye’deki 3 GSM şirketinin de buna direndiği ve bu nedenle Abdullah Tivnikli’nin devreye girerek, GSM şirketlerini ikna etmeye çalıştığı doğru mudur?