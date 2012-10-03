Umut Oran: AKP’nin 7 yıllık AB sürecinde elde var sıfır

Ankara

Hülya Karabağlı

TBMM AB Uyum Komisyonu Başkanvekili Umut Oran, AB ile üyelik müzakerelerinin 7. yıldönümü nedeniyle düzenlediği basın toplantısında, “ AKP’nin karnesini, “ 7 yıl elde var sıfır” diye değerlendirdi.

3 Ekim 2005 tarihinde tam üyelik müzakerelerine başlandığını, kutlamaların gündüz gözüyle havai fişeklerle yapıldığını anlatan Oran, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın o günkü sözlerini gündeme taşıdı ve “ Tayyip Erdoğan ne diyor? “Her müzakere açık uçlu başlar. Ama hedef konulur. Hedef tam üyeliktir. Ne kadar başarılı olursanız o kadar bu işi neticelendirirsiniz. Şimdi bakıyoruz, AKP’nin AB Karnesi : 7 yıl, sıfıra sıfır, elde var sıfır”.

Oran, AB’de gelinen noktayı şöyle özetledi:

Tam üye olmak için tamamlanması gereken 33 fasıl var, 1 tanesini geçici olarak kapattın. Gerisinde hareket sıfır.

Müzakerelere açılan 12 fasıl askıda duruyor. Müzakerelere açılmayan 20 fasıl tamamen donmuş. Bu fasıllarda gelişme sıfır.

Son iki yıldır açılan fasıl sayısı sıfır. Yani sıfıra sıfır, elde var sıfır.

Bizimle aynı tarihte müzakerelere başlayan Hırvatistan tam üye oldu, bitti. Sen daha hala yerinde sayıyorsun.

Neden? Bir tane bahane bulmuş. Diyor ki “Peki ben ne yapayım? Güney Kıbrıs önümü kesiyor.”

Sen bu müzakerelere başladığın zaman Güney Kıbrıs Rum Kesimi tam üyeydi. Bunu bilmiyor muydun?

Sen bu müzakerelere başladığın zaman Güney Kıbrıs Rum Kesimi AB dönem başkanı da olacaktı, bu da belliydi.



Sen bu müzakerelere başladığın zaman Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nin senin tam üyeliğini de onaylayacaktı. Bunu da biliyordun.

AB Bakanının da bir karşılığı yok

Artık AB Bakanı’nın da bir karşılığı yok. AB Bakanı seçildiği tarihten beri süreci çok güzel dondurdu, 3 yılda sıfır ilerleme, tek başlık bile açılmadı. AB’ye bile doğru dürüst gitmiyor. 365 Günü Brüksel’de, Strasbourg’da Madrid’de, Londra’da geçirmesi gerekirken, Egemen bey ya Ankara’da bakanlıkta, ya İstanbul'da Ortaköy’de ofiste.

Şimdi Tayyip Erdoğan’ın sözleri ile Egemen Bağış’a soruyorum; Sen kendi performansından mutlu musun? Ne diyor Başbakan? “başarılı olursan bu işi neticelendirirsin”. Soruyorum, bu güne kadar neyi neticelendirdin? Neyi başardın? Ne yaptın?

Ben cevaplayayım, şakalar yaptın, espriler yaptın, ama bir tane bile fasıl açamadın.

Bu Egemen Bey'in de suçu değil. Çünkü onun görevi AB’ye tam üye olmak değil. Çünkü ona bu görevi verenlerin amacı AB’ye üye olmak değil. Egemen Bey'in görevi süreci aktif olarak dondurmak. Topu taca atmak.

