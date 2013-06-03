Umut Oran: AA CHP’ye sansür mü uyguluyor?

Hülya Karabağlı / Ankara



CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran, Anadolu Ajansı’nın (AA) başta CHP olmak üzere TBMM’de temsil edilen partilerin yöneticilerinin önerge ve tekliflerini haberleştirmemesi ile taşradaki etkinliklerin 5-6 saat sonra servise konulmasının gerekçelerinin açıklanmasını istedi. Oran, Ekrem Dumanlı’nın AA’dan ayrılma kararını da TBMM gündemine taşıdı.

Oran önergesinde, “CHP'den Başbakan için "Gazman" broşürü: Başbakanın adı artık Gazman!” ve “CHP'li Umut Oran Başbakan için "gazman" broşürü çıkardı: Başbakanın adı artık "Gazman" konu başlıkları ile 30 Mayıs 2013 tarihinde saat 11.22’de ichaber@aa.com.tr ve meclis@aa.com.tr adreslerine danışmanım aracılığıyla bir basın açıklaması, bir yasa teklifi ve kolluk kuvvetinin giderek dozu artan biçimde biber gazının kullanımını eleştiren broşürü içeren birer e-posta gönderdik” dedi.



3 kez e-posta gönderildi



Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezindeki basın biriminin de chp.org.tr uzantılı kurumsal e-posta adresinden “Umut Oran: Başbakanın adı artık ‘gazman’” konu başlığıyla aynı açıklama ve içerikle duyurumu yine 30 Mayıs 2013 tarihinde saat 11.32’de ichaber@aa.com.tr adresine gönderdiğini vurgulayan Oran, “Kurumunuza ait iki e-posta adresine yapılan her üç gönderimde; “(NOT: Gazman broşürünü ve ilgili belgeleri www.umutoran.com/2013/05/30/akpnin-biber-gazi-tarihcesi/ adresinden indirebilirsiniz.)” ibaresi de konularak söz konusu açıklama, broşür ve yasa teklifinin verilen resmi web adresimin linkinden de indirilebileceğine dair notu konularak, e-postanın kapasite (ataç) sorunu gibi teknik bir nedenle geri dönmesi olasılığı da bertaraf edilmiştir” ifadelerini kullandı.

Özellikle 12 Haziran 2011 seçimleri sonrasında muhalefet partilerine yönelik önceki yıllardan farklı tavır geliştiren AA’nın durumunun açıklığa kavuşturulmasını isteyen Oran’ın , Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın yanıtlaması istemiyle TBMM’ye verdiği soru önergesi şu şekilde:



- Sözcü, Cumhuriyet, Milliyet, Vatan, Yurt, Taraf, Sabah, Anayurt ve Hürriyet Daily News gazetelerinin haber değeri bularak 1. sayfalarından anonsla söz konusu açıklama, broşür ve yasa teklifini haberleştirmiş olması karşısında Anadolu Ajansı’nın bu açıklamamızı haberleştirmemesinin gerekçesi nedir? İçhaberler ve Meclis büronuz arasında kopukluk mu var?

CHP’ye yönelik bir sansür değil mi?

- Bu uygulamanız anamuhalefet partisi CHP’ye yönelik bir sansür değil midir?

Genel Başkan Yardımcılarının önergeleri niçin yazılmıyor?

- Soru önergesi bir milletvekilinin elindeki en büyük denetim aracıdır ve genellikle sadece muhalefet partilerince kullanılan bir yasama görevidir. 12 Haziran 2011 seçimlerinden hemen sonra, 3 Ağustos 2011 tarihinde şimdiki AA Genel Müdürü’nün göreve başlamasının ardından, 24. Yasama Dönemi öncesinde hiç yapılmayan bir uygulamaya geçilerek grup başkanvekilleri dışında CHP, MHP ve BDP’nin Genel Başkan Yardımcılarının verdiği soru önergelerinin, içeriğine bakılmaksızın toptancı bir yaklaşımla, hiçbirisinin haberleştirilmemesinin gerekçesi nedir?

- Genel Başkanımız dışında CHP MYK’da toplam 17 kişi görev yapmaktadır. İki arkadaşımızın milletvekili olmadığı göz önünde bulundurulduğunda geriye kalan 14 Genel Başkan Yardımcısı ve bir Genel Sekreterin hiçbir soru önergesinin haberleştirilmemesinin gerekçesi nedir, bu durum medya etiği ve AA’nın bağımsızlığı, tarafsızlığı ile bağdaşır mı?

Haberin yazımı 5-6 saat sonra

- Özellikle Ankara dışındaki etkinliklerde CHP Genel Başkanı, MYK üyesi ve milletvekillerinin etkinlikleriyle ilgili AA haberlerinin 5-6 saat sonra servis etmesinin gerekçesi nedir?

- CHP MYK üyelerinin hazırladığı yasa tekliflerinin Meclis büronuzca haberleştirilmesi sırasında milletvekili sıfatıyla birlikte MYK’daki görevinin de yazılmamasının gerekçesi nedir?

- Muhalefete yönelik sansür uygulamasıyla, sadece AA’ya abone olup da ANKA, CİHAN, DHA, İHA’ya abone olmayan basın kuruluşlarının aldığı hizmeti kusurlu hale getirmiş olmuyor musunuz?