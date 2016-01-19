Umut Nöbeti’nin 48. günü: Can ve Erdem’in zindanlardan çıkmasını bekliyoruz

Cumhuriyet Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül’e destek amacıyla başlatılan Umut Nöbeti, 48. gününü geride bıraktı. Nöbeti dün Ortak Yaşamı Güçlendirme Vakfı Kuruluş İnisiyatifi Başkanı Yusuf Doğan, Şiddetsiz Toplum Derneği Başkanı Rıza Sümer ile vakfın ve derneğin üyeleri, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın Yayın Yüksek Okulu mezunları, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Mezunları Vakfı (İLEV) üyeleri Süleyman Coşkun, Erdoğan Varol, İhsan Doğan ve Erol Al devraldı.

Doğan, tutuklu olan tüm gazetecilerle dayanışmak için Silivri’de olduklarını söyledi. Doğan, özetle şunları kaydetti:

“Karanlıktan aydınlığa çıkmak için dördüncü kuvvet olan basının çok büyük önemi var. Bu anlamda; basın üzerinde uygulanan baskı ve tehditlerin bir an önce kaldırılması gerekmektedir. Tutuklu ve hükümlü tüm gazetecilerin zindanlardan çıkarılıp, mesleklerini yapmalarını bekliyoruz. Can ve Erdem yalnızca gazetecilik yapmışlardır. Türkiye’nin aydınlarına, yazarlarına ve çizerlerine yapılan baskı ve saldırıları kabul edilemez buluyoruz. Vakıf inisiyatifi olarak düşünce özgürlüğünün, demokrasinin yeşermesinin ve hukukun tesisinin takipçisi olacağız.”

Şiddetsiz Toplum Derneği Başkanı- Yazar Rıza Sümer ise örgütlü mücadeleye dikkat çekerek “Bu nöbet, tutuklu olan tüm gazeteci arkadaşlarımız için, hem umuttur, hem de erdemli, insancıl ve şiddetsiz bir tepkidir. Can Dündar ve Erdem Gül başta olmak üzere, iftiraya, hakarete, adaletsizliğe, haksızlığa, ayırımcılığa uğrayan, özgürlükleri ellerinden alınan, böylece ağır şiddet gördüklerine inandığımız tüm gazetecileri alınlarından öpüyoruz ve bağrımıza basıyoruz. Zaman, örgütlü, iletişim içerisinde, işbirliği ve dayanışmayla, kesin ve sürdürülebilir hedefler doğrultusunda bir araya gelme, örgütlü olma zamanıdır” dedi.

Umut Nöbeti’ni bugün gazeteci-yazar Yavuz Baydar ile Şair-Şiir Sokakta Grubu yöneticisi Atilla Yüceak ve grup üyeleri devralacak. Nöbette, Şair Şiir Sokakta Grubu üyeleri, cezaevi önünde kısa bir şiir dinletisi gerçekleştirecek. Can Dündar’ın eşi Dilek Dündar’ın da şiir dinletisine katılacağı belirtildi.