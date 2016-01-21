Umut Nöbeti’ni Yunan gazeteciler tuttu

Silivri Cezaevi önünde tutuklu gazeteciler Can Dündar ve Erdem Gül için başlatılan Umut Nöbeti’ni bugün Yunan gazeteciler Efimerida ton Sintakton Gazetesi Dış Haberler Editörü Nikolaos Zirganos ve İmerodromos.gr haber portalı muhabiri Makis Holevas tuttu.

Cihan Haber Ajansı’ndan (CHA) Atıf Ala’nın haberine göre Yunan gazeteciler, gazetecilerin serbest bırakılması amacıyla Türk-Yunan gazeteciler arasında başlayan dayanışma ve yakınlaşmanın Türk ve Yunan halkları arasında da olmasını istediklerini dile getirdi.

Yunan gazeteci Nikolaos Zirganos, medyanın özgür olması gerektiğine vurgu yaptı. Türk meslektaşlarına destek olmak için geldiklerini anlatan Zirganos, gazetecilerin tutuklu olduğu bir yerde özgürlüğün olamayacağını kaydetti. Özgür basının dünyanın her yerinde önemli olduğuna dikkat çeken Zirganos, basının eleştiri hakkının engellenmemesi gerektiğini belirtti. Zirganos, şunları söyledi: "Türk gazetecilere soruşturma açıldığını öğrenince meslektaşımla buraya geldim. Amacımız, hapseilen Türk gazetecilerle dayanışma içerisinde olduğumuzu göstermek.Basın özgürlüğünün temel değer olduğuna inanıyoruz. İster Türkiye olsun, ister Yunanistan, ABD ve Rusya'da olsun basın özgürlüğüne tüm dünyada saygı duymalıyız. Basın eleştirile olmalı. Araştırmalı, haberleştirmeliyiz. İktidardan memnuniyetsiz olmalıyız. Hükümetle ya da iktidar sahipleriyle aramız iyi olursa işimizi yapamayız. Kimse eleştiriden hali değildir. Herkes eleştirilebilir. Cumhurbaşkanları, valiler, herkes... İşimizi yerine getirmek bizim vazifemizdir. Bence hapisteki meslektaşlarımıza destek için buraya gelmek de vazifemizdir. Bir gazeteci bile hapiste olsa, bu özgürlüğün olmadığı anlamına gelir."

Bir diğer Yunan gazeteci Makis Holavas ise tutuklu Türk gazetecilerin yanında olduklarını göstermek amacıyla umut nöbetini tuttuklarını söyledi. Holavas, özgür gazeteciliğe ve toplum için olan gazeteciliğe inandığını dile getirdi.