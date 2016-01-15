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Umut Nöbeti’ni bugün Şişecam işçileri tuttu

Tutuklu gazeteciler için Silivri Cezaevi önünde oturma eylemi sürüyor

15 Ocak 2016 18:55

Tutuklu gazetecilere destek amacıyla Silivri Cezaevi önünde sürdürülen umut nöbetini işten çıkarılan Şişecam işçileri devraldı. İşçileri temsilen Mersin Şiçecam işçisi İsmail Yılmaz, Ercüment Aceroğlu ve Rayhan Doğan nöbet tuttu.

Cihan Haber Ajansı’nın haberine göre, İşçileri temsilen konuşan İsmail Yılmaz, Türkiye’nin basın özgürlüğü ve sansür konusunda yüz kızartıcı durumda olduğunu söyledi. Yılmaz, şöyle konuştu: "Geçtiğimiz on üç yılda gerilere düşmüştür. Biz de işçiler olarak cam emekçileri olarak bugün basın emekçilerimizin yanında olmak için buradayız. Can Dündar ve Erdem Gül basın mensupları olarak görevlerini yerine getirdikleri için bugün cezaevinde kalıyorlar. Bu Türkiye’de basın özgürlüğünün ne kadar geriye gittiğinin göstergesidir. Türkiye’de gerçekten de hak ihlalleri üst seviyede.”

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