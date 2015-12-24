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Yaşam

Umut Nöbeti'nde 23. gün; Yaşar Seyman, Edip Akbayram, Ferihan Aksu, Ali Naci Şahin Silivri’de

Tutuklu gazeteciler için Silivri Cevaevi önünde nöbet tutuluyor

24 Aralık 2015 14:23

MİT TIR’ları ile ilgili yaptıkları haber nedeniyle tutuklanan Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül’ün tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi’ndeki Umut Nöbeti bugün 23. gününe girdi.  Umut Nöbeti’nde bugün, Yazar-Sendikacı Yaşar Seyman, İstanbul Tekel Gazete Bayileri Odası Başkanı ve Sosyal Demokrasi Vakfı Başkan Vekili Ferihan Karasu, Edip Akbayram ve işçi emeklisi Ali Naci Şahin tutuyor.

Tutuklu gazetecilerin özgürlüklerine kavuşması ve halkın haber alma hakkı adına Silivri Cezaevi önünde tutulan, “Umut Nöbeti”ni 10:00 ile 12:00 saatleri arasında Yaşar Seyman ile Ferihan Karasu tuttu. 12:00 – 13:00 arasında Sanatçı Edip Akbayram tutuyor. 14:00 – 17:00 arasında da işçi emeklisi Ali Naci Şahin tutacak.

 

 

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