T24 LogoT24 Logo
Gündem

Silivri'de Umut Nöbeti tutan Edip Akbayram’dan tutuklu gazetecilere ‘Aldırma Gönül’ şarkısı

"Her akşamın bir sabahı vardır"

25 Aralık 2015 11:13

Tutuklu gazeteciler Can Dündar ve Erdem Gül için başlatılan Umut Nöbeti’nin tutan sanatçı Edip Akbayram, gazeteciler için Sabahattin Ali'nin Sinop Cezaevi'nde yazdığı 'Aldırma Gönül' şarkısını söyledi. 

Cumhuriyet’in haberine göre Türkiye’de basın özgürlüğüne çok yoğun baskı olduğunu belirten Edip Akbayram, “Bunun en somut örneği Can Dündar ve Erdem Gül. Bunların dışında cezaevlerinde tutulan bir sürü basın emekçisi arkadaşımız var. Bu ülkenin sanatçısı olarak bunların biran önce son bulmasını istiyorum. Çünkü bu Türkiye’nin bir ayıbıdır bence. Bütün dünyaya rezil olduk. Yargının başında bulunanların biran önce Türkiye’nin bu ayıbını kaldırmaları gerekir diye bu ‘Umut Nöbeti’nde bugün buradayım” dedi.

“Başımızı hiçbir zaman öne eğmedik ve hiçbir zaman da eğmeyeceğiz” diyen Akbayram, “Ben buradan tutuklu bulunan Can Dündar, Erdem Gül ve tüm tutuklu gazeteci arkadaşlarımıza moral için bir dörtlük armağan etmek isterim” dedi.

 

Kayıp kızımı görmeye geldim

Eşini yalnız bırakmayan Ayten Akbayram ise, "Ben bugün buraya kayıp kızımı bulmaya geldim. Elinde terazisi, gözleri kapalı kayıp bir kızım var. Onu arıyorum. Gören, bilen, duyan varsa haber versin. Onu bulduğumuzda ve gözlerini açtığımızda bütün özgürlükler beraberinde gelecek. Adalet arıyorum” diye konuştu.

Akbayram'ın cezaevi önünde söylediği şarkının görüntüleri şöyle:

ETİKETLER

edip akbayramaldırma gönülcan dündarerdem gülsilivri cezaevi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24