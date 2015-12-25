Silivri'de Umut Nöbeti tutan Edip Akbayram’dan tutuklu gazetecilere ‘Aldırma Gönül’ şarkısı

Tutuklu gazeteciler Can Dündar ve Erdem Gül için başlatılan Umut Nöbeti’nin tutan sanatçı Edip Akbayram, gazeteciler için Sabahattin Ali'nin Sinop Cezaevi'nde yazdığı 'Aldırma Gönül' şarkısını söyledi.

Cumhuriyet’in haberine göre Türkiye’de basın özgürlüğüne çok yoğun baskı olduğunu belirten Edip Akbayram, “Bunun en somut örneği Can Dündar ve Erdem Gül. Bunların dışında cezaevlerinde tutulan bir sürü basın emekçisi arkadaşımız var. Bu ülkenin sanatçısı olarak bunların biran önce son bulmasını istiyorum. Çünkü bu Türkiye’nin bir ayıbıdır bence. Bütün dünyaya rezil olduk. Yargının başında bulunanların biran önce Türkiye’nin bu ayıbını kaldırmaları gerekir diye bu ‘Umut Nöbeti’nde bugün buradayım” dedi.

“Başımızı hiçbir zaman öne eğmedik ve hiçbir zaman da eğmeyeceğiz” diyen Akbayram, “Ben buradan tutuklu bulunan Can Dündar, Erdem Gül ve tüm tutuklu gazeteci arkadaşlarımıza moral için bir dörtlük armağan etmek isterim” dedi.

Kayıp kızımı görmeye geldim

Eşini yalnız bırakmayan Ayten Akbayram ise, "Ben bugün buraya kayıp kızımı bulmaya geldim. Elinde terazisi, gözleri kapalı kayıp bir kızım var. Onu arıyorum. Gören, bilen, duyan varsa haber versin. Onu bulduğumuzda ve gözlerini açtığımızda bütün özgürlükler beraberinde gelecek. Adalet arıyorum” diye konuştu.

Akbayram'ın cezaevi önünde söylediği şarkının görüntüleri şöyle: