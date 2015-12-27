Umut Nöbeti'ni Vural Nasuhbeyoğlu, Özlem Temena, Meryem Göktepe ve Işık Öğütçü devraldı

MİT TIR’ları ile ilgili yaptıkları haber nedeniyle Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni . gününü dolduruyor. Nöbeti bugün Evrensel Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Vural Nasuhbeyoğlu, Evrensel Gazetesi Dış Haberler editörü Özlem Temena, öldürülen gazeteci Metin Göktepe’nin kız kardeşi Meryem Göktepe, Romancı Orhan Kemal’in oğlu yazar Işık Öğütçü devraldı.

Nasuhbeyoğlu, cezaevlerinde 34 gazetecinin tutulduğuna dikkat çekerek iktidarın meslektaşlarının gazetecilik yaptıkları için cezalandırıldıklarını söyledi. “Gazetecilerin tutuklanması aynı zamanda halkın gerçeklere ulaşmasının engellenmesidir” diyen Nasuhbeyoğlu, tüm baskılara rağmen gerçekleri yazmaya devam edeceklerini söyledi.

Evrensel’in haberine göre Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Vural Nasuhbeyoğlu, Dış Haberler Editörü Özlem Temena ve polisler tarafından işkencede öldürülen Evrensel muhabiri Metin Göktepe’nin ablası Meryem Göktepe’nin katıldı.

“Metin’in mirası için buradayım”

Meryem Göktepe ise “Metin bugün yaşıyor olsaydı ya içeride olurdu ya bu nöbette olurdu” dedi. Genel Yayın Yönetmenimiz Fatih Polat’ın bir yazısında yaptığı “Benim gözümde gazeteci gerçek neredeyse arayıp onu bulup getirendir” tanımlamasından çok etkilendiğini belirten Göktepe, kardeşinin katledildiği 8 Ocak’ın yıl dönümüne çok az bir zaman kaldığını hatırlatarak “Metin’i kaybettiğimizden bu yana 20 yılı geride bırakacağız. Metin için, bıraktığı miras için, annem için gazeteciliğin ölmediğini belirtmek için de buradayım. Çok acı günlerden geçiyoruz. Hamile kadınların çocukları karınlarında öldürülüyor, 3 aylık yaralı çocuğunu hastaneye götürebilmek için beyaz bayrak sallayan dedeler, nineler vuruluyor. Kendi evlerinde hapis hayatı yaşayan çocuklar top ve silah seslerinden uyuyamıyor. ‘Zulmünüz artsın ki zeval bulasınız’ diyorum” ifadelerini kullandı.

Göktepe, Ocak ayında Metin Göktepe’nin yanı sıra Hrant Dink, Uğur Mumcu, Muammer Aksoy, Onat Kutlar gibi değerlerin de elimizden alındığını ama pek çok insanın çocuklarına bu isimleri vererek onları yaşattığını görmenin umut verici olduğunu söyledi.

“Kara gün kararıp gitmez”

Can Dündar ve Erdem Gül’e destek için Silivri Cezaevi önüne gelen Orhan Kemal’in oğlu Işık Öğütçü ise “Tarihte de yazarlar, sanatçılar bu cezalarla karşılaştı. Ben onların suçsuz olduğunu düşündüğüm için buradayım. Adaletin er geç sağlanacağını biliyorum” dedi. Orhan Kemal’in “Kara gün kararıp gitmez” sözüne atıf yapan Öğütçü “Mutlaka güneşe, aydınlığa çıkacağız” ifadesini kullandı.