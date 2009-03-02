Umut galibiyete taşıyor



Turkcell Süper Lig'de 45 puan ile lider Sivasspor'u takip eden Trabzonspor'da, golcü oyuncu Umut Bulut, ligin ikinci yarısında da attığı gollerle takımına adeta hayat verdi.



Turkcell Süper Lig’de attığı 9 golle takım arkadaşı Gökhan Ünal ile aynı gol sayısına ulaşan Umut Bulut, ikinci yarıda Ankaragücü ve Antalyaspor maçında attığı galibiyet golleriyle takımının zirve yarışını sürdürmesinde etkili oldu.



Ligin 18. haftasında 2-0'lık Ankaraspor maçında takımının 2. golünü atan Umut Bulut, 19. haftada, takımını uzatma dakikalarında Ankaragücü karşısında 2-1 galibiyete taşıyan gölü attı. Bordo-mavili oyuncu, Antalyaspor ile oynan maçın 75. dakikasında, galibiyet gölünü kaydetti.



Umut Bulut, Ankaragücü ve Antalyaspor maçlarındaki golleriyle takımına 6 puan kazandırırken, bordo-mavili takımın zirve yarışında geriye düşmesini engelledi.



UMUT: HAKLI BİR GALİBİYET ALDIK



Umut, Antalyaspor maçında çok pozisyon bulduklarını belirterek, ''Daha rahat kazanabileceğimiz bir maçtı. Ancak oyunun son bölümünde bulduğumuz golle sahadan galibiyetle ayrıldık. Haklı bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum'' dedi.



Umut, attığı gole ilişkin olarak, Yattara'ya her maçtan önce 'böyle ortalar yap' diye söylediğini belirterek, ''Gökhan ile de konuşuyoruz, ön arka direk yapalım diye. Gol atmak bana nasip oldu mutluyum. Aslında çok gol pozisyonuna girdik. Onları gol yapabilsek maçı daha rahat kazanırdık. Zora girdi maç ama üstün oynayan ve pozisyonları bulan bizdik. İstediğimiz sonucu almayı başardık'' diye konuştu.



