Umut elektronik kelepçede

T24 - ABD'de yıllardır uygulanan elektronik kelepçe sistemi Türkiye'ye de geliyor. Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in gündeme getirdiği projeyle yaklaşık 35 bin kişinin tahliye edilmesi ve günlük yaklaşık 1 milyon 100 bin lira tasarruf yapması planlanıyor

Türkiye'de 'Elektronik Kelepçe' tartışması başladı. Özellikle uzun süredir tutuklu bulunan Ergenekon davasının sanıklarına bu kelepçelerin takılması planlanıyor. Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in gündeme getirdiği tutuklu ve hükümlülere takılması planlanan elektronik kelepçe uygulamasının taslağına Akşam gazetesi ulaştı.

Adalet Bakanlığı'nın bir yıldır üzerinde çalıştığı taslak kapsamında ceza üst sınırı 2 yıl olan Denetimli Serbestiliğin ceza üst sınırı, 5 yıla, 3 yıl ve az cezalarda uygulanan adli kontrolün üst sınırı ise 6 yıla çıkartılacak. Böylece 120 bin tutuklu ve hükümlü bulunduğu cezaevlerinden 30 ila 35 bin kişinin tahliye edilmesi böylelikle cezaevlerinin nefes alması hedefleniyor. Bu tasarı özellikle uzun süredir cezaevinde bulunun Ergenekon tutuklularının cezaevinden çıkmasının da önünü açacak.



Tasarruf sağlanacak



Bakanlık uygulama ile günlük yaklaşık 1 milyon 100 bin lira tasarruf yapacak. Adalet Bakanlık verilerine göre cezaevinde bulunan bir kişinin günlük maliyeti 37 lira. 120 bin tutuklu ve hükümlünün bakanlığa bir günlük maliye 4 milyon 440 bin TL. Denetimli Serbestlik kapsamındaki bir kişinin maliye ise sadece 1.4 lira.



Tutkulu sayısı azaltılacak

Tartışma konusu olan uzun süreli tutukluluk süresinin bu tasarı ile azaltılması hedefleniyor. Şu anda cezaevlerinde 35 bin 843'ü tutuklu, 20 bin 969'u hükmen tutuklu olmak üzere 56 bin 500 cezası kesinleşmemiş tutuklu bulunuyor. Yeni uygulama ile Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün de gündeme getirdiği tutuklu haklarının korunması hedefleniyor. AB uyum yasaları çerçevesinde 2005 yılında 134 merkez kurularak uygulanmaya başlanan Denetimli Serbestlik Sistemi başarılı oldu.Bu sistem kapsamında cezaevinde bulunanların iki katı 240 bin kişi cezasını dışarıda tamamladı. Bunların 28 bin 85'ini çocuklar 212 bin 844'ünü ise yetişkinler oluşturdu.



Düzenleme kimleri kapsayacak

ÇalIŞmalar adalet alt komisyonundaki görüşmelerin ardından tartışmaya açılacak ve TBMM'de yasallaşması istenecek. Yasada şu suçu işleyenler faydalanabilecek: Adam kaçıranlar, eğitimi engelleyenler, siyasi hakların kullanılmasının engelleyenler, insan üzerinde rızası olmadan bilimsel deney yapanlar, ibadethane ve mezarlıklara zarar verenler, dolandırıcılar, cebir ve tehdit kullanarak siyasi partinin faaliyetlerini engelleyenler, inanç düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleyenler, sendikal hakları engelleyenler, soruşturma veya kovuşturma kesin hükümle sonuçlanıncaya kadar savcı, hakim, mahkeme, bilirkişi veya tanıkları etkilemek amacıyla alenen sözlü veya yazılı beyanda bulunanlar.



