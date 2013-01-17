Umut Davası'nda yeni karar: 8 sanığa hapis

Yargıtay'ın bozma kararının ardından Umut operasyonuna ilişkin olarak Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi yeni mahkûmiyet kararları verdi. Uğur Mumcu'nun arabasının enkazı da mirasçılarına devredilecek.

Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi ; Uğur Mumcu, Ahmet Taner Kışlalı, Muammer Aksoy ve Bahriye Üçok'un öldürülmesi olaylarının da aralarında bulunduğu, çok sayıda olayı kapsayan “Umut” operasyonuna ilişkin açılan ve Yargıtay'ın bozma kararından sonra tekrar görülen davada 3 sanığı “yasadışı Tevhid-Selam ve Kudüs Ordusu” örgütünü kurmak ve yönetmek suçundan 12 yıl 6'şar ay, 5 sanığı ise aynı örgüte üyelikten 6 yıl 3'er ay hapse mahkum etti.

Sadece tutuksuz sanık Recep Aydın 'ın katıldığı duruşmada, sanıklardan Mehmet Ali Tekin'in avukatının dosyaya daha önce mazeret dilekçesi verdiği belirtildi.

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Özgür, belgelendirilmediği gerekçesiyle, mazeret talebinin reddini istedi.

Mahkeme heyeti, Tekin'in avukatının mahkemeye verdiği mazeret dilekçesinde herhangi bir mesleki mazeret sunmadığı gibi mazeretini de belgelendirmediği, kendisine önceki celselerde müteaddit defa makul süre verildiği, mazeretin davayı uzatmaya yönelik olduğu gerekçesiyle, talebini reddetti.

Savcı Özgür, devam eden duruşmada, 13 Aralık 2007 ve 15 Nisan 2009'da verilen esas hakkındaki görüşünü tekrarladığını bildirdi.

Sanık Aydın, esas hakkındaki savunmasında, daha önceki yargılamada beraat ettiğini anımsattı ve Yargıtay'ın bozma ilamının usul yönünden olduğunu savundu. Aydın, “Değişen hiçbir şey yok. Yeniden, önceki karar doğrultusunda beraatıma karar verilmesini istiyorum” dedi.

8 sanığa da hapis cezası

Mahkeme heyeti, birkaç saatlik aranın ardından kararı açıkladı. Buna göre, sanıklardan Mehmet Ali Tekin, Hasan Kılıç ve Ekrem Baytap, “silahlı suç örgütü kurma ve yönetme” eylemlerinden 15'er yıl hapis cezasına mahkûm etti. Sanıkların yargılama aşamasındaki iyi halleri nedeniyle takdiri indirim uygulayan mahkeme, cezalarını 12 yıl 6'şar ay olarak belirledi.

Sanıklar Abdulhamit Çelik, Fatih Aydın, Yusuf Karakuş, Mehmet Şahin ve Recep Aydın da “silahlı suç örgütü üyesi olmak” suçundan 7 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, bu sanıkların yargılama aşamasındaki iyi hallerini dikkate alarak, cezalarını 6 yıl 3'er ay olarak belirledi.

“Anayasal düzeni yıkma ve değiştirmeye teşebbüs” eylemi dolayısıyla hakkında dava açılan, ancak mahkemenin daha önce “silahlı terör örgütüne üye olmak” eyleminden cezalandırılmasına karar verdiği Muzaffer Dağdeviren 22 Eylül 2005'te öldüğü gerekçesiyle, hakkındaki kamu davası düşürüldü. Mahkeme ayrıca, Uğur Mumcu'ya ait 06 YR 245 plakalı aracın enkazının da mirasçılarına iadesine karar verdi.