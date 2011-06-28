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Spor

UMUT BULUT TOULOUSE İÇİN ATACAK TRABZON (A.A)

28 Haziran 2011 18:33

-UMUT BULUT TOULOUSE İÇİN ATACAK TRABZON (A.A) - 28.06.2011 - Trabzonspor'un forvet oyuncusu Umut Bulut, bonservisiyle birlikte 3.5 milyon avro karşılığında Fransa'nın Toulouse takımına transfer oldu. Bordo-mavili kulüp, forvet mevkisinde Halil Altıntop ile anlaşmasının ardından uzun süredir Fransa'nın Toulouse kulübünün ısrarla istediği Umut Bulut'un transferine onay verdi. Kulüp asbaşkanı Nevzat Şakar, yaptığı açıklamada, Umut Bulut'un bonservisiyle birlikte transferine izin verdiklerini belirterek, ''Kendisi Trabzonspor'a para kazandırdı. Bugüne kadar yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz'' dedi. Bugün Fransa'ya giden golcü oyuncu için Toulouse Kulübünün Trabzonspor'a 3.5 milyon avro bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi. Öte yandan, Toulouse takımının 3 yıl içerisinde ligde ilk altıya girmesi halinde ise bordo-mavili kulübe 500 bin avro ekstra bir ödeme yapacağı belirtildi.

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