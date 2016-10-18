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Spor

Umut Bulut kaldığı yerden devam ediyor; golü de, asisti de yok!

Kayserispor'da 4 maçta forma giyen Umut Bulut, hayal kırıklığı yarattı

18 Ekim 2016 17:27

Kayserispor yönetiminin yoğun çabaları sonucunda, transferin son gününde sözleşme imzalayan tecrübeli forvet Umut Bulut, yeni kulübünde gol atamadı, asist yapamadı. 

Kayserispor'a geldikten sonra 4 maçta forma giyen Umut Bulut, sahada 317 dakika kalmasına karşın, ne gol atabildi ne de asist yapabildi. Tecrübeli forvet bu 4 maçın 3'ünde ilk 11'de sahaya çıkarken, diğerinde sonradan oyuna girdi.

 

Umut'lu maçlarda sadece 1 puan

 

hürriyet'in haberine göre; Kayserispor, Umut Bulut'un forma giydiği karşılaşmalarda galibiyet alamadı. Bu maçlarda Bursaspor ve Kasımpaşa'ya 3-1, Beşiktaş'a 1-0 yenilen sarı kırmızılılar, Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı.

 

Son golünü Nisan ayında attı

 

Umut Bulut resmi maçlarda son golünü 30 Nisan 2016'da Galatasaray'ın Kasımpaşa'yı 4-1 yendiği karşılaşmada attı. Tecrübeli oyuncu, aradan geçen 6 ayda fileleri havalandırma sevinci yaşayamadı.

Ankara Petrolofisi'nde futbola başlayan Umut Bulut, daha sonra Ankaragücü, İnegölspor, Trabzonspor, Toulouse ve Galatasaray takımlarında oynadıktan sonra Kayserispor'a geldi. 33 yaşındaki futbolcu A Milli Takım'da da 38 defa forma giydi ve 10 gol attı.

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