Umut boğazımı sıktı, saçımdan sürükledi

İki yıllık evli olan Esma şiddetli geçimsizlik yüzünden Çanakkale'deki baba evine döndüğünü, Umut'un gelip, boğazını sıktığını ve saçından tutarak, yatak odasından salona kadar kendisini sürüklediğini anlattı.



Trabzonsporlu futbolcu Umut Bulut'un eşi Esma Bulut, kocasının kendisini dövdüğü, boğazını sıktığı ve saçından tutarak sürüklediği iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'na müracaat eden Esma Bulut'un (26), 7 Ocak 2010'da babası Süleyman ile Çanakkale'den Yıldızlı beldesi Sahilyolu Caddesi'nde oturduğu siteye geldiğini, ancak eşinin, babasını içeri almadığını söylediği belirtildi. Eve girdiklerinde eşi Umut Bulut'un kendisini dövdüğünü, boğazını sıktığını ve saçından tutarak, yatak odasından salona kadar kendisini sürüklediğini öne süren Esma Bulut'un bağırması üzerine komşularının gelmesiyle kurtulduğunu anlattığı ifade edildi. Komşularının, Umut Bulut'un futbolcu olduğunu öğrenince polise haber vermekten vazgeçtiğini belirttiği öğrenilen Esma Bulut'un, 'can güvenliği olmadığı için evine dönemediğini'' savunarak, eşi hakkında gerekli yasal işlemin yapılmasını istediği kaydedildi. Konuya ilişkin darp raporu da alan Esma Bulut'un, 2 yıl önce evlendiği eşiyle aralarında geçimsizlik olduğu ve olay sonrası babasıyla memleketi olan Çanakkale'ye döndüğü ileri sürüldü.





Tazminat için yapıyor



Trabzonsporlu Umut Bulut, eşini dövdüğü iddialarını kabul etmedi. Bordo-Mavili futbolcu, avukatıyla henüz görüşmediği için bir açıklama yapamayacağını söyledi. Boşanmak için eşine açtığı bir dava olduğunu, ancak eşinin anlaşmaya yanaşmaması nedeniyle bu davanın uzun süredir devam ettiğini belirten Umut, 'Şikayette öne sürülen iddialar yalan. Tazminat alabilmek için yapıyorlar. Her şey mahkemede ortaya çıkacak' diye konuştu. Umut Bulut, Esma Uzun (Bulut) ile 28 Nisan 2008'de, Ankara'daki Bilkent Otel'de düzenlenen törenle evlenmişti.





Yattara'nın eşi de karakola gitmişti



Trabzonspor'da daha önce de Yattara eşi Aminata'yı dövdüğü için karakolluk olmuştu. Gineli futbolcu playstation yüzünden tartıştığı eşini darp etmişti. Aminata'nın şikayeti üzerine jandarma Yattara'nın evine gitmiş yöneticilerin araya girmesiyle kurtulan yıldız futbolcu kulüpten ceza almıştı.