Umur Talu da soruyor

T24 - Habertürk gazetesi yazarı Umur Talu, Türkiye'ye domuz gribi aşısı satan ilaç devi Novartis'in Türk gazetecileri Afrika'da neden ağırladığına ilişkin T24'ün sorusunu köşesine taşıdı.

Basın etiği konusundaki hassasiyeti gazetecilik geçmişiyle Türk Basını'nın en saygın yazarları arasında özel bir yeri bulunan Umur Talu, Habertürk'te yayımlanan (05 Kasım 2009) yazısının, Novartis'in basın gezisine ilişkin bölümü şöyle:



Sıtmadan korkan aşıya razı olur!



T24.com.tr haber sitesinden "mesleki" alıntı yapayım:

"Türkiye'ye domuz gribi aşısı pazarlayan Novartis, Türk gazetecileri Afrika gezisine götürerek sıtma anlattı." Habere göre, "Uluslararası ilaç firması, gazetecilere Zambia'da sıtma salgınını nasıl önlediklerini, tabii şirketten finanse ettiği bir geziyle anlatmış... Götürülen gazeteciler de bir kaç gün, farklı gazetelerde, Novartis'in Zambia'daki başarısına, nasıl aşılama yapıldığına dair haber ve yazı yazmış."

T24 diyor ki, "Bu gazeteciler, karşılarında domuz gribi aşısı firması varken bu konuda tek soru sormamış olmalılar. Zaten Novartis de buna hiç değinmeyip onlara başka bir başarı öyküsü anlatmış."

Niye peki?