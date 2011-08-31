Umudu ‘mavi kapaklar’da





T24- Antalya’da yoksul bir anne, belden aşağısı felçli olarak dünyaya gelen 5 yaşındaki kızına tekerlekli sandalye alabilmek için mavi kapak topluyor.





AA'nın haberine göre, Gülperi Semiha Kurt, 5 yıl önce Türkiye’de bin bebekten 3’ünde görülen “açık omurilik” anlamına gelen “spina bifida” hastalığı ile dünyaya geldi. Belden aşağısı felç olan Gülperi’nin beynine beyin-omurilik sıvısını vücut dışına ya da seröz boşluklardan birine yönlendirerek kafa içi basıncının azaltılmasını sağlayan şant cihazı yerleştirildi.





Doktorların “Hayatı boyunca bir daha yürüyemez” dediği kızına işsiz olduğu için tekerlekli sandalye bile alamayan anne Özlem Kurt, “Kızımı dışarıya bebek arabasına koyarak çıkarabiliyorum. Kızıma devlet tarafından verilen 500 lira engelli maaşıyla geçiniyoruz. Maaşın 225 lirasını ev kirasına veriyoruz. Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği’nin mavi kapak kampanyasını gazeteden okudum ve kapak toplamaya başladım. O günden bu yana sokak sokak gezerek bine yakın mavi kapak topladım. Mavi kapaklar bizim için umut oldu” dedi.





‘Hastaneye götürürken sıkıntı yaşıyorum'



Engelli kızını tekerlekli sandalyesi olmadığı için dışarı çıkaramadığını belirten Kurt, “Sürekli evde durmaktan sıkılıyor. Kızımı hastaneye götürürken büyük sıkıntılar yaşıyorum. Toplu taşıma araçları kızımın engelli olduğunu görünce almak istemiyor. Bazıları hiç durmadan devam ediyor” diye konuştu.





Annesinin topladığı mavi kapakları kendisine oyuncak yapan Gülperi ise tek isteğinin akülü araba olduğunu söyledi. Annesini yormamak için akülü arabaya binmek istediğini belirten Gülperi, “Annem bebek arabasına bindirdiği zaman taşlık bölgeye gelince çok yoruluyor. Arabayı sürekli itiyor. Annemi yormak istemiyorum. Annem mavi kapakları benim için topluyor” dedi.