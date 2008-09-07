Umre’ye bu yıl 170 milyon Euro gitti

Hac mevsiminin dışında gerçekleşen Kâbe ziyaretleri anlamına gelen umre için, eylül ayında vizeler sonlandı. Ramazan ayı nedeniyle başvuruların arttığı gözlenirken, bu yıl umreye Türkiye’den acente aracılığıyla 120 bin kişi, Diyanet İşleri Başkanlığı vasıtasıyla da en az 50 bin kişi gitti. Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Genel Müdür Yardımcısı Murat Kalkan, kişi başına ortalama 1000 Euro’luk harcamadan, umre için bu yıl harcanan paranın 170 milyon Euro civarında olduğunu belirtti.



Talep artıyor



Kalkan, umre ve hacca olan talebin her geçen gün arttığını belirtirken, hac ile birlikte Türk Müslümanların harcayacağı rakamın 310 milyon Euro’yu bulacağını söyledi. Hac ve umre organizasyonları yapan İkram Turizm’in Genel Müdürü Ekrem Özkaymaz da, bu yıl acentelerin umreye 120 bin kişiyi götürdüğünü belirterek, acentelerle umreye gidenlerin kişi başına bin Euro’dan ortalama 120 milyon Euro harcadığını kaydetti.



400 acente götürecek



Umre için vizelerin bittiğini, hac için ise kasım ayından itibaren gidişlerin başlayacağını dile getiren Özkaymaz, hac için 2 bin Euro-11 bin Euro arasında değişen kalış maliyetleri olduğunu aktardı. Özkaymaz, bu yıl 400 acentenin hacla, 150 acentenin ise umreyle ilgilendiğini ifade ederek, hac için alışveriş amaçlı kişi başına ortalama 500 dolarlık harcama yapıldığını da belirtti.



70 bin kişi hacca gitmek için 140 milyon Euro yatıracak



Gidişlerin kasım ayında başlayacağı hac için 772 bin başvuruya karşın bu yıl ancak 70 bin kişi gitme şansı yakalayacam. İkram Turizm Genel Müdürü Ekrem Özkaymaz, acentelerin hacca 28 bin kişiyi götüreceğini, diğerlerinin Diyanet’le gideceğini, hacda kişi başına en az harcamanın da 2-3 bin Euro olduğunu kaydetti. TÜRSAB Genel Müdür Yardımcısı Murat Kalkan ise, şu bilgileri verdi: "Bu 70 bin kişinin yüzde 40’ı seyahat acenteleri, yüzde 60’ı ise Diyanet’in organizasyonuyla gidecek. Hac için gidenler en az 2 bin Euro’dan başlayan harcama yapıyor. 70 bin kişinin en az 140 milyon Euro harcayacağı tahmin ediliyor. Hacı adayları farklı tarzlarda konaklama yapabiliyorlar. Normal yemekli tip, müstakil odalı tip ve otel tipi olmak üzere üç ayrı kategoride organizasyon düzenleniyor."



Kapatma davası umreyi de etkiledi



AKP’yi kapatma davası, umre turizmini de etkiledi. İkram Turizm Genel Müdürü Ekrem Özkaymaz, bu yıl geçen yıla göre umreye talebin az olduğunu belirterek, şu değerlendirmeyi yaptı: "Parti kapatma süreci umreye ilgiyi de azalttı. Geçen yıl acentelerle umreye giden sayısı 200 bindi, bu yıl ise bu sayıs 150 binlere düştü. Dava sonuçlandığında ise umrenin dönemi geçti. Ramazan ayında bir hareketlilik oldu ama şu anda umre için Suudi Arabistan vizeleri kapattı."



Vakıfbank, 10 bin YTL’ye kadar bayram kredisi veriyor



Vakıfbank, Ramazan Bayramı dolayısıyla, tüketicilere, yüzde 0.89’dan başlayan faiz oranları ve 12 aya varan vadelerle 10 bin YTL’ye kadar kefilsiz kredi kullandıracak. Bankadan yapılan açıklamaya göre, 4 bin YTL’ye kadar kredi kullanacaklara 11 ay vadeye kadar yüzde 0.89; 4 bin-7 bin 500 YTL arasında kredi kullanacaklara 12 ay vadeye kadar yüzde 1.19 ve 7 bin 500-10 bin YTL arasındaki kredilere de yine 12 ay vadeye kadar yüzde 1.29 oranında faiz uygulanacak. "Bayram Kredisi" kullanacaklara, kredi taksitlerini aylık eşit taksitli, 3 ayda bir ödemeli eşit taksitli, ilk 3 ayı ödemesiz dönemli eşit taksitli ve değişken taksit ödemeli olarak geri ödeme seçenekleri sunulacak. Kredi taleplerinde kefil ön koşulu aranmayacak. Hayat sigortası zorunluluğu da bayram jesti olarak kaldırılıyor. VakıfBank’ın geleneksel Bayram Kredisi’nden kamu kesimi veya özel sektörde bir işverene bağlı çalışan ücretliler; Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur veya Özel Emekli Sandıkları’ndan aylık alan emekliler; rantiyeler ile belirli bir işverene bağlı olmaksızın kendi adlarına ticari faaliyette bulunan diplomalı serbest meslek sahipleri yararlanabilecek.

