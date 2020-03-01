Umreden dönenler termal kamera ile taramadan geçirildi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve 56 ülkede daha görülen yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Çin, İran, Irak, İtalya ve Güney Kore'de uçuşlar durdurulurken, gece saatlerinde umreden dönenler termal kamera ile taramadan geçirilerek yurda giriş yaptı.

İstanbul Havalimanı'nda dün gece saatlerinde umreden dönüşler nedeniyle yoğunluk yaşandı. Bu kapsamda havalimanına takviye sağlık ekibi ve 16 ambulans hazır bulunduruldu.



Termal kameralarla taranarak yurda giriş yapanlarda herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Umreden gelen Türk yolcular uçaktan indikten sonra sağlık ekipleri tarafından taramadan geçtiklerini ve kendilerine birkaç soru sorulduğunu söyledi. (DHA)