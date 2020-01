-Umre sezonu açıldı MEKKE (A.A) - 20.01.2012 - Hac döneminin ardından yaklaşık 2 ay umreye kapatılan Kabe'ye Suudi Arabistan, Körfez ülkeleri ve ilk umre vizelerini alan müslümanlar Kabe'ye akın etti. 1 milyona yakın müslüman umre sezonunun ilk cumasında Kabe'yi tıka basa doldurdu. 2010 yılı hac dönemi için yaklaşık 2 ay boyunca Mekke ve Medine'de temizlik ve hazırlık çalışmalarının tamamlanması ile 11 şubat'ta başlaması planlanan umre sezonu Suudi Arabistan hükümetinin kararı ile 20 ocak tarihine çekilince özellikle Suudi Arabistan, Körfez bölgeleri ve ilk umre vizelerini alan çeşitli ülkelerden gelen müslümanlar Mekke'yi adeta hac dönemine dönderdi. Özellikle körfez bölgelerinden yani Suudi Arabistan'a sınır ülkelerden ve araçları ile gelebilecek kadar yakın olan Arap ülkelerinden on binlerce araç Mekke ve Medine'ye akın etti. Tüm arap ülkelerinde okulların tatillerinin de aynı döneme gelmesi müslümanların Kabe ve Mescid-i Nebevi'ye bir an önce gelmesine neden oldu. Umre sezonunun ilk cumasına gelenler, Kabe'nin dünyanın her yerinden umrecilerin akınına uğraması endişesi ile izdihama neden olmamak için Mekke'ye geldiler. Otellerde rezervasyonlar özellikle Cuma günü itibariyle büyük oranda aylar öncesinden yapılmıştı. Türkiye'den ise Suudi Arabistan'a umre için 21 Ocak tarihinden itibaren gelmeye başlayacakları öğrenilirken, az oranda da olsa Kabe'de VİP umre vizeleri almayı başaran Türk umreciler göze çarpıyordu. Bu arada Suudi Arabistan'da Cuma gününden itibaren Meteroloji kurumunun ülke çapında havaların soğuk geçeceğini açıklaması ise Umrecilere bir başka sevinçli haber oldu. Genelde bu sezonda Mekke ve Cidde'de hava sıcaklıkları 30 dereciyi bulurken, bugün Mekke'de hava sıcaklığı 20 derecelere kadar düştü. Medine'de ise geceleri 15 dereceye kadar hava sıcaklıkları düşerken, turizm şirketleri Suudi Arabistan'ın bu değişen hava şartlarını ziyaretçilerine bildiriyor ve özellikle geceleri üşütmemeleri için uygun giysiler almaları yönünde müşterilerine mesajlar gönderiyor.