Ümraniyespor - Boluspor: 1-0

İSTANBUL, (DHA)

TFF 1. Lig ikinci hafta mücadelesinde Ümraniyespor, Boluspor\'u 1-0 mağlup ederek ikinci maçında da galibiyete uzandı.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu\'nda oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi ekip, maçın 19. dakikasında Emircan Altıntaş\'ın attığı golle 1-0 öne geçti, ilk yarı da bu skorla sona erdi.

Maçın ikinci yarısında iki ekip de yakaladığı gol fırsatlarını değerlendiremeyince, mücadele ev sahibi ekibin 1-0\'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Bu sonuçla birlikte Ümraniyespor puanını 6\'ya yükseltirken, Boluspor 1 puanda kaldı.