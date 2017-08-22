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Spor

Ümraniyespor - Boluspor: 1-0

İSTANBUL, (DHA) TFF 1

22 Ağustos 2017 01:08

İSTANBUL, (DHA)

TFF 1. Lig ikinci hafta mücadelesinde Ümraniyespor, Boluspor\'u 1-0 mağlup ederek ikinci maçında da galibiyete uzandı.
Atatürk Olimpiyat Stadyumu\'nda oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi ekip, maçın 19. dakikasında Emircan Altıntaş\'ın attığı golle 1-0 öne geçti, ilk yarı da bu skorla sona erdi.
Maçın ikinci yarısında iki ekip de yakaladığı gol fırsatlarını değerlendiremeyince, mücadele ev sahibi ekibin 1-0\'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Bu sonuçla birlikte Ümraniyespor puanını 6\'ya yükseltirken, Boluspor 1 puanda kaldı.

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