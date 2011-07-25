Batur Fatih İlhan



Ümraniye'den bir Anjelika Akbar geçti. Piyanosunun başına geçerek, dünyanın en demokrat kraliçesi gibi, tuşlara dokundukça parmakları, adeta kendinden geçti. O sahnede, biz konser dinleyicileri de karşısında kendimizden geçtik. Gece lacivert ve serindi. Müzikle birlikte hepimiz 'Leylâ'dan geçme' faslındaydık mecazen. Çok yaşa sen Anjelika Akbar!Çok yaşasın piyanon. Çok yaşasın parmakların...***400'den fazla bestesi bulunan Kazak asıllı piyano sanatçısı Anjelika Akbar ve Türkiye'nin en iyi ritim gruplarından Akatay Ritim Grubu, zinde performanslarıyla, geçtiğimiz Cumartesi akşamı, Ümraniye - M1 Meydan'ında hayranlarının karşısına, halka açık, biletsiz bir konserle çıktı.Ümranye-AVM adına düzenlenen etkinlikte, dünyaca tanınan ve yaklaşık 20 yıl önce Türk vatandaşı olmayı seçen Akbar'ın piyanosuyla seslendirdiği besteler, AKATAY'ların ritimleri üç koca saate yakın zaman eşlik etti.30'undan sonra solo-piyano tutkunu olduğunu keşfeden bendeniz de meydanın baş köşesine kurularak, konseri sizler adına (tabii en çok kulaklarım için) nota nota takip ettim. İyi ki de böyle yapmışım. Aman Allah'ım! Nasıl da mutlu-mesut oldum. Müzik, sahiden en yüce şifa kaynaklarından biri şu fakir insanevladı için. Gerek bana gerekse de meydanı dolduran 500'e yakın müziksevere, o akşam öyle iyi geldi ki Akbar'ın piyanosundan göğe saçılan tuş sesleri...Bilenler bilir, klasik müzik icra eden bütün besteciler çok duygusaldır. İşte, geçen Cumartesi akşamı, Ümraniye'de, Anjelika Akbar da, ustası Johann Sebastian Bach gibi, pek duygusal bir edayla geçti piyanosunun başına. Geçer geçmez de tüm izleyenlerini saygıyla selamladı. Öylesine mütevazıydı ki, sahnede yeşiller içinde bir zümrüt mücevherini çağırıştıran yetenek abidesinin, pek çok ulusal ve uluslararası ödülünün sahibi, 12 albümlü ve de Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nın ilk kurucu öğretim üyesi olup olmadığı konusunda kuşkuya düştüm. Bu şan-şöhret ve bu tevazu!? 'Maşallah!' dedim içimden...Türkçe'si kırıktı yaklaşık 20 yıldır Türk vatandaşı olan bu uluslararası bestecimizin. Lâkin sözleriyle aktardığı, öyle içten ve öyle gerçek hikâyelerdi ki. Tümünü aktarmak oyunbozanlık olabilir diye düşünerek, yalnızca, Akbar'ın milli ozanımız Nâzım Hikmet'i doğup büyüdüğü Kazakistan'da çok benimseyip, onu Kazak şairi (eskiden SSCB'ye aitti) zannediyor olmasını anlatayım. Türkiye'ye yerleştikten sonra bir gün tesadüfi biçimde bir evde Nazım Hikmet şiirlerinin dinlendiğini işitince: "Aa bu bizim Nâzım!" deyivermiş. O an evde bulunan herkes, bir ağızdan: "Hayır! Bu bizim Nâzım!" demesinler mi...Gece, Akbar'ın Hamdi ve oğlu Mehmet Akatay'ın evrensel coşku taşıyan ritimleriyle ahenkle dans etmesiyle sürerken, -belki de tüm Ümraniye'ye / Hatta İstanbul'a- duyguların yüceldiği, düşler evrenine girmiş bir atmosfer hakimdi. Öyle sanıyorum ki bundan şikayet eden tek bir kişi de yok idi!La'dan Do'ya siyah ve beyaz 88 tuşun çektiği bir piyano uçan-halısıyla, dinleyenlerini gökyüzünde geziye çıkardı Anjelika Akbar, o gece. Konser bitip de sahneden inerken, hemen yanında bittim ve kendisine: "Sizinle aynı çağda yaşıyor olmaktan şeref duyuyorum" dedim. Cevaben: 'Ben hiçbir şeyim ama..." dedi. Şimdi soralım sizlere, bu cevabı verebilenler için ne deriz?Sizinkisi bir yana benim cevabım: ANJELİKA AKBAR DERİZ!